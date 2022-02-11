Минсоц объяснило причины существенной разницы в размерах премий в Магнитогорском интернате

Министерство социальных отношений Челябинской области объяснило, чем вызвана существенная разница в размерах премий руководства и обычных сотрудников в Магнитогорском психоневрологическом интернате.

Напомним, в январе 2022 года один из работников интерната обратился к губернатору Алексею Текслеру с жалобой на большое расхождение в размерах декабрьской премии 2021 года. Согласно квитка, годовая премия сотрудника составляет 1542 рубля (плюс 231 рубль уральский коэффициент). При этом, по словам Александра, премии руководителей достигают 60-80 тысяч рублей. Обращение размещено в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

«В ходе проверки Магнитогорского психоневрологического интерната установлено, что большое расхождение в размерах декабрьской премии 2021 года между заместителями директора, главным бухгалтером и медицинским персоналом объясняется тем, что в течение года в первую очередь руководство учреждения направляло средства на выплату заработной платы медицинскому персоналу с целью достижения «майских указов» в виде стимулирующих выплат за интенсивность и качество труда. При этом ежеквартальные премии другим работникам учреждения в 2021 году по сравнению с 2020 годом не выплачивались», - пояснили в министерстве социальных отношений.

По данным ведомства, полученная экономия по фонду оплаты труда за 2021 года была распределена лишь между руководящим составом и прочим персоналом, к которому относятся повара, сторожа, кухонные работники и сотрудниками. Такое решение было принято комиссией по оценке эффективности работы сотрудников, чтобы сохранить уровень средней заработной платы 2021 года к уровню 2020 года.

«Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда составляет не более 40 процентов, как предусмотрено действующим законодательством», - подчеркнули в минсоце.

Главное контрольное управление области также не выявило нарушений в документах о выплате премий сотрудникам и руководству интерната.

Минсоц выявил, что в Магнитогорском психоневрологическом интернате в течение 2021 года не осуществлялся единый подход к начислению стимулирующих выплат всем работникам. «Данную ситуацию мы считаем недопустимой», - подчеркнули в ведомстве.

Министерство поручило руководству интерната доработать положение о стимулирующих выплатах и премировании, что позволит исключить такие ситуации в дальнейшем.

В группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» было размещено еще несколько жалоб на работу Магнитогорского психоневрологического интерната, а также выводы самих сотрудников о проведенных проверках и их результатах. В настоящее время в учреждении продолжается комплексная проверка, проверочные мероприятия проводит прокуратура Ленинского района города Магнитогорска совместно с Роспотребнадзором и Государственной инспекцией труда в Челябинской области.

По итогам проверок будет дана оценка в целом организации работы в учреждении.