11.02.2022
12 жертв: полиция Златоуста просит о помощи в поиске мошенника
11.02.2022
В Челябинской области растет число заболевших ковидом школьников, но изолированных классов нет
11.02.2022
«Урал-Сервис-Групп» начнет капремонт улицы Дарвина в Челябинске уже на следующей неделе
11.02.2022
ГИБДД Челябинска напомнила водителям общественного транспорта: Детей высаживать нельзя
11.02.2022
В Магнитогорске мошенники приходят к жителям под видом коммунальщиков
11.02.2022
Из-за метелей и снегопадов ГИБДД выводит на трассы Челябинской области дополнительные экипажи
Минсоц объяснило причины существенной разницы в размерах премий в Магнитогорском интернате
09.02.2022
Южноуральцы, нуждающиеся в соцпомощи, могут позвонить на «горячую линию»
29.12.2021
Минсоц передаст часть полномочий по начислению и выплате ряда мер соцподдержки в ПФР
26.11.2021
В Челябинской области увеличили выплаты жертвам политических репрессий
25.11.2021
В Челябинской области смягчат условия получения звания ветеран труда региона
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
10.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
09.02.2022
Челябинский городской бор: застроить нельзя запретить
09.02.2022
При каких условиях школы Челябинской области закрывают на карантин
08.02.2022
В Челябинске четыре года не могут определить границы «зелёного пояса». Заткнуть за пояс или затянуть – вот в чём вопрос?
07.02.2022