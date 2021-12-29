29.12.2021
Спортсменки и тренер «Динамо-Уралочки» - одни из лучших в регионе по итогам года
29.12.2021
За сутки заболело ковидом 490 южноуральцев, выздоровело 498, умерло 28
29.12.2021
И стало темно: в пешеходном переходе Челябинска неизвестные украли электрический кабель
29.12.2021
«Уралкуз» дарит новогодние подарки
29.12.2021
Горихвостка-чернушка обосновалась в Челябинске
29.12.2021
Упрощен порядок получения компенсаций на погашение ипотеки для многодетных семей
Минсоц передаст часть полномочий по начислению и выплате ряда мер соцподдержки в ПФР
13.12.2021
Южноуральцы будут получать ежемесячную выплату при рождении второго ребенка
08.12.2021
В Челябинской области введут новое пособие для поддержки семей с детьми
25.11.2021
В Челябинской области смягчат условия получения звания ветеран труда региона
15.11.2021
В Челябинской области в 2022 году начнется реформа социальной защиты
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021
Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год
24.12.2021
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021