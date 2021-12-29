Минсоц передаст часть полномочий по начислению и выплате ряда мер соцподдержки в ПФР

Часть полномочий по начислению и выплате ряда мер соцподдержки передаются от минсоца в ПФР

С первого января 2022 года министерство социальных отношений Челябинской области передаст полномочия по начислению и выплате ряда федеральных мер социальной поддержки Пенсионному фонду Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба минсоца, с нового года по поручению Правительства РФ полномочия по начислению и выплате ряда федеральных мер социальной поддержки населения передаются Пенсионному Фонду, чтобы последовательно обеспечить их перевод в формат «социального казначейства».

«В части региональных мер соцподдержки министерство социальных отношений Челябинской области реализует аналогичный переход, - отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. - Например, уже сегодня принцип «социального казначейства» работает при назначении и выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка. Конечно, это удобно и позволяет обеспечить комфортное получение мер социальной поддержки южноуральцами».

Пенсионному фонду Российской Федерации Минсоцотношений передаст полномочия по осуществлению отдельных мер социальной поддержки для следующих категорий граждан:

– военнослужащих и членов их семей;

– граждан, подвергшихся воздействию радиации;

– реабилитированных граждан;

– инвалидов (детей-инвалидов);

– граждан, имеющих детей.

Тем жителям области, кто уже получает меры соцподдержки, выплаты будут производиться ПФР автоматически на указанные ранее реквизиты. Обращаться повторно не требуется. В случае если выплаты должны быть назначены впервые, необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

На Южном Урале на первое января 2022 года прогнозируемая численность получателей передаваемых мер социальной поддержки – 34 тысячи человек.

Перечень выплат, подлежащих передаче в ПФР, размещен на сайте.