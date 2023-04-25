Миньярская школа искусств обретет новый облик

В начале июня в детской школе искусств Миньяра (Челябинская область) начнутся ремонтные работы. Учебное заведение преобразится благодаря участию в нацпроекте «Культура». На днях Глава Ашинского муниципального района Вадим Сергеев провел рабочую встречу с представителями строительной компании из Екатеринбурга.

Целью встречи было обсуждение особенностей ремонтных работ, график их выполнения, а также вопросы, связанные с поставкой строительных материалов в условиях действующих санкций и возможности приобретения их в рамках импортозамещения.

Вадим Сергеев подчеркнул важность предстоящего ремонта, сделав акцент на строгом соблюдении сроков, отчетности и, безусловно, качестве предстоящих работ. Практика реализации нацпроектов в Ашинском муниципальном районе в данном направлении проводится в плотном взаимодействии всех заинтересованных сторон и под личным контролем главы муниципалитета.

В свою очередь, технический директор компании-подрядчика Дмитрий Мелехов поделился успешным опытом работы по ремонту муниципальных учреждений в Екатеринбурге, а также в ряде муниципальных образований Челябинской области, и представил черновой вариант графика проведения ремонтных работ, который после обсуждения с заказчиком будет откорректирован и в ближайшее время представлен для согласования.

Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры челябинской области, подрядной организации предстоит ремонт кровли Детской школы искусств Миньяра, косметический ремонт фасада и ремонт входной группы с установкой пандуса для маломобильных групп населения.