25.04.2023
Муниципальные пляжи Челябинска защитят от возможного нашествия клещей
25.04.2023
Опять со своими художествами: вандалы добрались и до новой набережной Челябинска
25.04.2023
Миньярская школа искусств обретет новый облик
25.04.2023
В озере Иртяш были обнаружены артиллерийские снаряды
25.04.2023
В Челябинске ищут перевозчика на муниципальный автобусный маршрут «Шмакова – ж/д вокзал»
25.04.2023
Юлия Сударенко о центре реабилитации наркозависимых: «Люди напуганы»
Миньярская школа искусств обретет новый облик
19.04.2023
В 2023 году в Челябинской области капитально отремонтируют 11 школ
06.03.2023
Школу Трехгорного в этом году ждет долгожданный комплексный ремонт
03.02.2023
В феврале школу № 125 в Снежинске закроют на капремонт, который продлится год
29.12.2022
В Еткульском районе после ремонта распахнула свои двери Белоусовская школа
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023