Минздрав не выявил нарушений со стороны руководства станции скорой помощи в Сатке
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Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 12:39

Представители министерства здравоохранения Челябинской области провели рабочую встречу с сотрудниками станции скорой помощи в Сатке, ранее написавшими коллективное обращение к главному врачу с просьбой объяснить распределение средств в структуре заработной платы.

Главврач, по информации регионального минздрава, объяснил своим

работникам структурные изменения в зарплате, которая, по его заверениям, соответствует их нагрузке. Кроме этого, саткинские медики выражали недовольство по поводу отсутствия летней спецодежды и жаловались на условия труда. В медицинской организации пояснили, что спецодежда закупается ежегодно, что подтверждено бухгалтерскими документами.

В понедельник, 23-го сентября, минздрав Челябинской области сообщил о своем решении направить в Сатку рабочую группу с целью урегулирования конфликта и разъяснения сотрудникам станции скорой помощи изменений в начислении заработной платы.

Встреча представителей министерства и саткинских медиков состоялась. На ней была дана оценка уровню зарплаты сотрудников в период с первого января прошлого года по 31-е августа текущего и прошло обсуждение условий труда, на которые жаловались работники станции.

Снижения уровня заработной платы члены рабочей группы не установили - ее размер полностью соответствует фактически отработанному времени. При этом отмечено снижение нагрузки вследствие доукомплектования штата за рассматриваемый период времени. Начисление заработной платы сотрудникам производится в соответствии с трудовым договором и законодательством.

Также были изучены договоры на поставку спецодежды в медучреждение. Установлено, что одна из фельдшеров приобрела одежду за свой счет, потому что предлагаемая форма не подошла ей по размеру. При этом сотрудница не обратилась к руководству организации за материальной компенсацией. Она сможет это сделать в любое время.

Были проверены в ходе рабочей встречи и укладки для оказания первой медицинской помощи - они укомплектованы в соответствии с установленным порядком. Вопросов по своевременному укомплектованию лекарственными препаратами не возникло.

Помимо этого, руководство представило документы, подтверждающие прохождение сотрудниками станции скорой помощи медицинского осмотра. Все работники организации завершат прохождение осмотра до конца ноября.

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