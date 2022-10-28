Врач в Челябинской области должен получать 80,8 тысячи рублей, медсестры и санитарки - 40,4 тысячи

В Челябинской области с начала 2022 года заработная плата медицинских работников выросла более чем на 13% по сравнению с 2021 годом, но не достигла индикативных показателей. По плану зарплата врачей в регионе должна составлять 80,8 тысячи рублей, медсестер и санитарок - 40,4 тысячи рублей. Регион получил дополнительно 1,3 миллиарда, чтобы довести зарплату медиков до установленного уровня.

«В Челябинской области индикативные показатели заработной платы медицинских работников по сравнению с 2021 годом выросли более чем на 13%», - подчеркнула и.о. директора ТФОМС Челябинской области Наталья Миронова.

На сегодняшний день в регионе установлены плановые показатели по заработной плате врачей в размере 80 тысяч 786,8 рубля, среднего и младшего персонала – в размере 40 тысяч 393,4 рубля, сообщает пресс-служба ТФОМС Челябинской области.

Согласно Указу президента, зарплата врачей должна составлять не менее 200% от средней по региону, а среднего и младшего медицинского персонала - не менее 100%.

Чтобы заработная плата медицинских работников соответствовала установленному уровню потребовалось дополнительное финансирование.

На днях председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств территориальным фондам обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы медработников. Челябинская область получит на эти цели 1,3 миллиарда.

«Федеральные средства будут способствовать поддержанию стабильного уровня заработной платы медицинских работников и выполнению Указа Президента», - подчеркнула Наталья Миронова.