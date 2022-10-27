27.10.2022
Уснувший в ожидании «девочки по вызову» магнитогорец стал жертвой вымогателей
27.10.2022
В Магнитогорске силовики задержали афериста из Новосибирска
27.10.2022
В Магнитогорске открыли мемориальную доску в память о погибшем в Аргуне страже порядка
27.10.2022
В Челябинской области отмечает 90-летие предприятие-добытчик огнеупорного сырья для ММК
27.10.2022
В Челябинске отремонтировали около шести километров трамвайных путей
27.10.2022
Искусственный интеллект повысит точность диагностики онкозаболеваний
Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам
13.04.2020
Ирина Гехт о зарплатах и размерах доплат медикам в Челябинской области
10.03.2020
ФОМС направит более полумиллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда в медучреждениях Челябинской области
20.12.2019
Владимир Мякуш: Продолжим работу по улучшению системы оплаты труда медработников
25.09.2019
Минздрав не выявил нарушений со стороны руководства станции скорой помощи в Сатке
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
26.10.2022
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022