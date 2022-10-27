Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам

Правительство России дополнительно направит регионам почти 59 миллиардов рублей на повышение заработной платы медработникам. Челябинская область получит на эти цели 1,3 миллиарда.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«В соответствии с майским указом главы государства заработная плата фельдшеров и медсестёр не может быть ниже средней по региону. А врачи должны получать как минимум в два раза больше этого показателя», - отметил Михаил Мишустин на заседании правительства».

По прогнозу Минэкономразвития в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%. Чтобы зарплата медиков росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определён Президентом, потребовалось дополнительное финансирование.

Как сообщили в правительстве РФ, регионы дополнительно получат свыше 58,5 миллиарда рублей на поддержку территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Средства выделены из резервного фонда кабмина и поступят в 85 регионов.

Согласно распоряжения, Челябинская область получит один миллиард 301 миллион 641,8 тысячи рублей.

Михаил Мишустин поручил проконтролировать перечисление выделенных средств в полном объеме и направление их на указанные цели. «Важно, чтобы нашим врачам и другому персоналу больниц и поликлиник вовремя и в полном объёме перечисляли положенные средства. Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте», – сказал глава кабмина.