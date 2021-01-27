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Минздрав: Отделение детской урологии было переведено в ЧОДКБ после тщательной подготовки

Минздрав: Отделение детской урологии было переведено в ЧОДКБ после тщательной подготовки

Отделение детской урологии было переведено из взрослой ОКБ № 3 в Челябинскую областную детскую клиническую больницу (ЧОДКБ) только после тщательной подготовки. В ЧОДКБ созданы все необходимые условия для лечения детей по профилю «урология», отделение в полном объеме обеспечено кадрами, сообщает минздрав. Родители маленьких пациентов довольны созданными в больнице условиями (современные комфортные палаты для детей и родителей), оперативностью госпитализаций и качеством лечения детей.

За три неполных месяца с момента перевода урологического отделения в ЧОДКБ на новом месте необходимое лечение получили 334 маленьких пациента с различными патологиями, из них 58 детей поступили экстренно.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, в отделении организовано дежурство уролога-андролога 24/7, и юных пациентов с урологическими проблемами готовы принимают в любое время суток, в том числе и ночью, если возникает экстренная необходимость.

Каждым поступившим в медучреждение ребёнком занимается целая бригада специалистов. Всего к работе по направлению «урология» привлечены более десятка медицинских специалистов.

В отделении урологии и андрологии работает суперсовременное оборудование мирового класса, помогающее быстро и качественно проводить оперативные вмешательства и сокращать срок пребывания маленьких пациентов в больнице.

Большая часть сотрудников, работавших в отделении урологии в ОКБ №3, перешли на работу в ЧОДКБ, подчеркивают в министерстве в ответ на заявления некоторых работников о непредоставлении условий для работы в новом отделении.

В минздраве подчеркивают, что со всеми медработниками урологического отделения в ОКБ встречались руководители взрослой и детской больниц, министр и его заместители. «Профильный замминистра Евгений Ванин и администрация больницы ЧОДКБ индивидуально встречались с каждым сотрудником по вопросу трудоустройства, - отмечают в минздраве. - Руководство министерства здравоохранения Челябинской области, Областной клинической больницы №3, а также Челябинской областной детской клинической больницы всегда готовы к диалогу».