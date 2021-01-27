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Ирина Гехт: Решение о реорганизации детской урологии в ОКБ №3 обдумано и логично

Решение о реорганизации детской урологии в Челябинской областной клинической больнице №3 было обоснованным и логичным.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге.

Напомним, в прошлом году прошла реорганизация детского урологического отделения в ОКБ №3 Челябинска. На сегодня урологическая помощь маленьким пациентам оказывается на базе детской областной клинической больницы (ЧОДКБ).

Ирина Гехт обратила внимание на несколько нюансов в проведенной реорганизации детского отделения. «ОКБ №3 не имела лицензии на оказание педиатрической помощи. Это важно. Это дети, и это должна быть отдельная лицензия», - рассказала первый замглавы региона.

Кроме того, во взрослой больнице не было аппаратов искусственной вентиляции легких, предназначенных именно для детей. Детские аппараты ИВЛ есть только в Челябинской областной детской клинической больнице.

«Здесь совершенно всё обдуманно, это логично. Специализированная, высокотехнологичная помощь детям должна оказываться в специализированных, высокотехнологичных детских больницах, где есть соответствующая лицензия, специалисты, оборудование, которое нужно детям», - подчеркнула Ирина Гехт.

Министр здравоохранения Юрий Семенов уточнил, что урологическое отделение требует также определенных хирургических манипуляций и анестезиолого-реанимационных. «Для оказания ребенку детской реанимационной помощи должно быть детское реанимационное отделение, соответственно подготовленные специалисты. Во взрослой ОКБ №3 не было ни одного детского реанимационного места. На территории детской областной клинической больницы такие условия есть», - уточнил глава минздрава.

Всем сотрудникам реорганизованного отделения были предложены рабочие места в ЧОДКБ. По словам министра, были проведены встречи с коллективами больниц (взрослой и детской), всем даны разъяснения и выданы уведомления о реорганизации и изменении условий труда.

«В настоящее время большинство сотрудников среднего медицинского персонала и один врач остались в больнице №3. Вышли из отпуска врач и заведующий отделением – они еще думают, где будут трудоустраиваться, у них есть два месяца», - уточнил глава минздрава.