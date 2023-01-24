Минздрав проведет проверку по жалобе на областной роддом Челябинска

Министерство здравоохранения Челябинской области организовало проверку в областном перинатальном центре в связи с жалобой на некачественное оказание медицинской помощи.

«Прошу принять меры по поводу вопиющего беззакония в роддоме областной больницы по адресу: Воровского, 70, областной перинатальный центр», - обратилась к губернатору Ольга Г. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

По ее словам, беременную дочь экстренно забрали на скорой в ночь с 19 на 20 января. Диагноз у будущей мамы очень серьезный. К работе скорой у женщины нареканий нет, а вот к персоналу областного перинатального центра – масса претензий. Здесь и хамское отношение к пациенткам, и равнодушие (медпомощи не допросишься), и бездействие, и непрофессионализм (ошиблись в сроке беременности на три недели), и отсутствие необходимых медикаментов (нет обезболивающих, даже простой валерианы и пустырника, утверждает пациентка). А по информации областного перинатального центра, в медучреждении имеются в наличии все лекарственные средства.

Всю ночь беременная женщина вынуждена была терпеть боль, но так и не дождалась полноценной медицинской помощи. Утром, по словам ее мамы, врачей тоже не удалось отыскать. Женщина написала отказ от госпитализации.

Ольга просит губернатора принять меры и сообщила, что сама в свою очередь намерена направить жалобу в Минздрав РФ и прокуратуру.

В комментариях к посту пишут как негативные (отвратительное и хамское отношение, ад для рожениц), так и позитивные отклики (внимательный персонал, прекрасное место для родов). Минздрав проведет проверку и даст оценку действиям медперсонала.

«Министерство здравоохранения Челябинской области инициирует ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в отношении медицинской помощи, оказанной пациентке в Областном перинатальном центре, - сообщили в ведомстве. - Оценка действий медицинских работников будет дана по результатам проверки всех этапов медицинской помощи, оказанной пациентке». Пациентку либо ее законного представителя познакомят с результатами проведенной проверки.