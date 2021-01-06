Митрополит Григорий совершил литургию в Рождественский сочельник

Шестого января 2021 года, в навечерие Рождества Христова (этот день называют Рождественским сочельником), митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Свято-Симеоновском кафедральном соборе города Челябинска.
Как сообщили в Челябинской епархии, за богослужением были вознесены прошения о прекращении распространения губительного поветрия и молитвы о врачах, борющихся с коронавирусной инфекцией.
В завершение литургии в центр храма была вынесена свеча, как символ Вифлиемской звезды, и перед ней были торжественно пропеты тропарь и кондак праздника Рождества Христова: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума...»
Митрополит Григорий поздравил всех с наступающим праздником и обратился к прихожанам с проповедью.
Владыка Григорий преподал всем благословение и напомнил о необходимости соблюдения всех мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Фото: Челябинская епархия