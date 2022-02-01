ММК: 90 огненных лет

Флагману российской черной металлургии – Магнитогорскому металлургическому комбинату (Челябинская область) – сегодня, первого февраля, исполнилось 90 лет.

В этот день в далеком 1932-м году первая домна Магнитки выдала первый чугун. Эта дата и стала днем рождения предприятия, которое оставило яркий след в отечественной истории и сегодня продолжает вносить значимый вклад в экономику страны, обеспечивая потребности базовых отраслей российской промышленности.

За 90 лет комбинатом было произведено 663 миллиона тонн чугуна, 856 миллионов тонн стали и 706 миллионов тонн проката.

«За этими тоннами - богатая и славная история нашей страны и труд нескольких поколений магнитогорских металлургов. Их мастерство и преданность делу и определили право Магнитогорска носить высокое звание Города трудовой доблести, – отметил в своем поздравительном обращении к металлургам Магнитки председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. – Сегодня ММК по праву входит в число крупнейших металлургических компаний России и мира, успешно решает производственные, экологические и социальные задачи, реализует уникальные масштабные проекты и с уверенностью смотрит в будущее».

В течение двух последних десятилетий ММК реализует долгосрочные программы технического перевооружения, направленные на модернизацию действующих производств и строительство новых мощностей, ориентированных на выпуск высокомаржинальной продукции. За эти годы на комбинате построены современные высокопроизводительные комплексы, позволившие компании стать лидером в поставках металлопродукции для трубной отрасли страны, автомобилестроения и судостроения, занять ведущие позиции на рынке премиальных видов продукции.

Сегодня ПАО «ММК» реализует долгосрочную Стратегию развития на период до 2025-го года, в рамках которой большое внимание уделяется развитию работы с клиентами, повышению операционной и функциональной эффективности бизнеса, реализации стратегии цифровизации, а также укреплению различных аспектов устойчивого развития, и, прежде всего, экологической повестке.

По словам Виктора Рашникова, в 2025-м году должно завершиться строительство самой мощной на комбинате доменной печи №11 производительностью 3,7 миллиона тонн чугуна в год, которая будет построена по наилучшим доступным технологиям и в соответствии с самыми современными экологическими стандартами. Пуск печи позволит вывести из работы сразу три старые доменные печи.

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», вместе с экологическим эффектом от новой аглофабрики №5 и коксовой батареи №12 это позволит компании достичь ключевой цели в области экологии – снижения комплексного индекса загрязнения атмосферы в Магнитогорске до пяти единиц, что будет соответствовать состоянию «Чистый город».

Кроме того, ММК уделяет большое внимание вопросам климатических изменений и планирует снизить выбросы парниковых газов в атмосферу до уровня 1,8 тонны CO₂ эквивалента на тонну стали к 2025-му году – этому будет способствовать в том числе внедрение на новой доменной печи №11 технологии использования синтез-газа, способствующей декарбонизации.