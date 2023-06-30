30.06.2023
Дело Пязока и Вегельмана, обвиняемых в похищении денежных средств дольщиков, направлено в суд
30.06.2023
«ММК-Информсервис» возглавил рейтинг IT-компаний Челябинской области
30.06.2023
В Челябинске первого июля возобновится движение трамваев по улице Российской
30.06.2023
ММК стал партнером национальных проектов
30.06.2023
ЧелГУ открывает программы с изучением персидского языка
30.06.2023
На Таганае раньше обычного распустился пальчатокоренник Фукса
«ММК-Информсервис» возглавил рейтинг IT-компаний Челябинской области
30.06.2023
ММК стал партнером национальных проектов
29.06.2023
ММК стал обладателем престижной премии в области корпоративных инноваций GIA
28.06.2023
«ММК-Информсервис» проведет интенсив по веб-разработке
28.06.2023
Укротители газовой стихии ММК
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023