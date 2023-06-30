«ММК-Информсервис» возглавил рейтинг IT-компаний Челябинской области

Портал «Деловой квартал-Челябинск» опубликовал рейтинг IT-компаний Южного Урала по выручке. Первое место в нем заняло ООО «ММК-Информсервис», входящее в Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Выручка компании по итогам 2022 года достигла 2,5 миллиарда рублей - это на 16 процентов больше, чем в предыдущем году.

Директор ООО «ММК-Информсервис» Вадим Феоктистов рассказал следующее: «События прошлого года, безусловно, внесли корректировки в деятельность «ММК-Информсервис» как компании, отвечающей за развитие и непрерывность предоставления ИТ-сервисов для Группы ПАО «ММК». Уход ряда иностранных ИТ-компаний с российского рынка, активность в киберпространстве привели к необходимости корректировки ключевых стратегических принципов в области информационных технологий и цифровизации, пересмотру подходов по информационной безопасности. Мы провели анализ текущего состояния ИТ-ландшафта и подготовили программу по импортозамещению ИТ-решений, основанную на постепенном переводе функционирующих на комбинате систем и оборудования на российские аналоги».

Программа включает в себя 19 проектов по десяти ключевым бизнес-направлениям. Также сформирована программа мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности информационных ресурсов в Группе ПАО «ММК».

Наглядным примером реализации программы импортозамещения стал проект по миграции RPA-систем на отечественную платформу, реализованный в 2022 году. Более 200 роботизированных процессов ПАО «ММК», функционировавших ранее на платформе UIPath, были переведены на российскую платформу Primo RPA.

«Наша работа была по достоинству оценена - Магнитогорский металлургический комбинат стал победителем в номинации «За самый масштабный проект по импортозамещению RPA в РФ» престижной отраслевой награды CNews Awards 2022», - отметил Вадим Феоктистов.