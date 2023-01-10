ММК наградил юных победителей творческого конкурса «Я рисую безопасность!»

В Магнитогорске (Челябинская область) наградили юных победителей творческого конкурса ММК «Я рисую безопасность! Я художник – я так вижу!».

Конкурс детского рисунка был посвящен 90-летию управления охраны труда и промышленной безопасности ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Подведение его итогов состоялось в преддверии новогодних праздников во дворце культуры металлургов имени Орджоникидзе.

Участниками творческого состязания стали дети работников Группы ПАО «ММК». Прием работ стартовал в августе ушедшего года. На конкурс поступили 143 рисунка 132-х юных художников в возрасте от пяти до 18 лет - детей и внуков сотрудников комбината. Лучшие рисунки участники награждения могли увидеть на фотовыставке в фойе ДК металлургов.

На церемонии награждения абсолютно все участники конкурса получили дипломы и подарки. Награды вручал директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Олег Парфилов, отметивший, что все работы получились очень красочными и интересными.

«Оценивать работы было тяжело, потому что каждая уникальна, и в каждую вы вкладывали свою душу и все свое умение. Могу предположить, что консультантами выступали ваши мамы, папы, бабушки и дедушки, которые вам подсказывали правила безопасности и выполнения работ по охране труда», - сказал Олег Парфилов.

Среди дошкольников пяти-шести лет первое место заняла Вера Хамитова, второе - Мария Азарова, третье - Соня Безухова.

В возрастной группе 7-11 лет лучшей стала работа Анастасии Рекечинской, диплом за второе место получила Ксения Бузакова, третье место занял рисунок Елизаветы Масевой.

Среди детей 12-15 лет победу одержала Евдокия Паршина, второе место - у Ангелины Лисовской, третье - у Анны Александровой.

Среди подростков 16-18 лет победила Елизавета Лисовская, второе место заняла Арина Солонцова, третье - Валерия Карпова.

Наградой за первое место стали графические планшеты, за второе - портативные колонки «Яндекс Станция» с голосовым помощником Алисой, за третье - умные часы.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», гостям праздника подарили интересную интерактивную программу, коллективы дворца культуры порадовали яркими творческими номерами.

Познакомиться с работами юных художников, завоевавших призовые места, можно здесь.