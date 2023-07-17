ММК снова признали лучшим производителем листового проката и металлопроката с покрытием

ММК (Магнитогорск, Челябинская область) в очередной раз признан лучшим производителем листового проката и металлопроката с покрытием.

По данным рейтинга лучших российских производителей и поставщиков металлопродукции по итогам первого полугодия 2023 года, опубликованного отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт», ПАО «ММК» вновь заняло первое место в списках лучших производителей плоского проката, а также оцинкованного и окрашенного металла.

Уверенное лидерство Магнитки сразу в двух категориях отражает успехи Группы ММК в реализации выбранной четверть века назад стратегии, стержень которой - развитие современных и высокопроизводительных мощностей по выпуску высокомаржинальной продукции в прокатном переделе, а также по производству металла с покрытиями.

«Мы сегодня имеем самый широкий сортамент листового проката, самую качественную металлопродукцию - и присутствуем во всех ключевых сегментах металлопотребления. Также мы развиваем сервисы для наших клиентов, в том числе реализуя такое направление, как «поставки точно в срок» – в интервале плюс-минус три дня от оговоренной даты. На сегодняшний момент коэффициент точности поставок составляет около 85 процентов. Наши потребители это видят и ценят, выбирая магнитогорский металл», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, рейтинг российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний.

При определении лидеров учитывались динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств и открытость в предоставлении информации.

В рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» ПАО «ММК» также вошло в пятерку ведущих производителей сортового проката. Кроме того, в список лучших попали две компании Группы ММК: Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» занял второе место в рейтинге производителей метизной продукции, а ООО «Торговый дом ММК» – третье место среди лучших торговых домов металлургических комбинатов.