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ММК снова признали лучшим производителем листового проката и металлопроката с покрытием

ММК (Магнитогорск, Челябинская область) в очередной раз признан лучшим производителем листового проката и металлопроката с покрытием.

По данным рейтинга лучших российских производителей и поставщиков металлопродукции по итогам первого полугодия 2023 года, опубликованного отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт», ПАО «ММК» вновь заняло первое место в списках лучших производителей плоского проката, а также оцинкованного и окрашенного металла.

Уверенное лидерство Магнитки сразу в двух категориях отражает успехи Группы ММК в реализации выбранной четверть века назад стратегии, стержень которой - развитие современных и высокопроизводительных мощностей по выпуску высокомаржинальной продукции в прокатном переделе, а также по производству металла с покрытиями.

«Мы сегодня имеем самый широкий сортамент листового проката, самую качественную металлопродукцию - и присутствуем во всех ключевых сегментах металлопотребления. Также мы развиваем сервисы для наших клиентов, в том числе реализуя такое направление, как «поставки точно в срок» – в интервале плюс-минус три дня от оговоренной даты. На сегодняшний момент коэффициент точности поставок составляет около 85 процентов. Наши потребители это видят и ценят, выбирая магнитогорский металл», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, рейтинг российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний.

При определении лидеров учитывались динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств и открытость в предоставлении информации.

В рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» ПАО «ММК» также вошло в пятерку ведущих производителей сортового проката. Кроме того, в список лучших попали две компании Группы ММК: Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» занял второе место в рейтинге производителей метизной продукции, а ООО «Торговый дом ММК» – третье место среди лучших торговых домов металлургических комбинатов.

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12.07.2023 18:39

Какую музыку выбирают дальнобойщики?

12.07.2023 18:07

VPS хостинг: глубокое погружение в мир виртуализации

12.07.2023 17:59

Анонсы событий и мероприятий на 13 июля (18+)

12.07.2023 17:40

В дни празднования столетия Исторического музея его посетили более 53 тысяч южноуральцев

12.07.2023 17:21

Работники ГРЦ Макеева собрали очередную партию гумпомощи бойцам СВО

12.07.2023 17:18

В нотариальной палате Южного Урала состоялся вернисаж детского творчества

12.07.2023 16:44

Павел Шиляев проинспектировал новые социальные объекты Магнитки

12.07.2023 16:44

Авиапассажира оштрафовали за курение в самолете

12.07.2023 16:37

Молодые инженеры ГРЦ Макеева приняли участие в мероприятиях Роскосмоса в Москве

12.07.2023 16:27

«Красота Божьего мира» - в Челябинской епархии стартовал конкурс детского рисунка

12.07.2023 16:07

В Миассе состоится концерт Олега Митяева

12.07.2023 15:12

По факту ДТП на Блюхера в Челябинске возбуждено уголовное дело, виновник аварии – в изоляторе

12.07.2023 14:59

В развивающихся пригородах Челябинска «Россети Урал» и «Таврида Электрик» реализуют совместный проект

12.07.2023 14:42

ММК-МЕТИЗ награжден за достижения в сфере охраны труда

12.07.2023 14:35

«Метран» вместе со Сбером внедрит ИИ в комплексы экологического мониторинга

12.07.2023 13:12

Сбер профинансирует строительство завода «Увелки» по производству гречихи