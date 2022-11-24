ММК сообщил о снижении выбросов пыли доменного цеха

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) снижает выбросы пыли доменного цеха.

На бункерных эстакадах доменных печей №1 и №2 смонтированы системы пылеподавления, на которых проходят пусконаладочные работы. Проект реализован в рамках экологической программы ММК, важным элементом которой является снижение выбросов пыли.

Одно из направлений данной работы - ввод в эксплуатацию систем пылеподавления, расположенных на производственных участках, где выделяется значительное количество пыли. Работа всех систем пылеподавления основана на принципе создания мелкодисперсного водяного тумана, который улавливает частицы пыли, обволакивая их и осаждая на поверхность за счет увеличения их веса.

Значительное загрязнение атмосферного воздуха пылью происходит в доменном цехе на бункерных эстакадах отделения шихтоподачи доменных печей при разгрузке сырья в приемные бункера. С целью снижения выбросов пыли на этом участке было принято решение оборудовать бункерную эстакаду доменной печи №10 системой пылеподавления. Система была смонтирована и введена в эксплуатацию в 2021 году. Данная система помогает бороться с пылью во время выгрузки исходного сырья из хопперов в приемные бункера, а также при транспортировке по участку шихтоподачи до самой печи. Эффективность работы системы пылеподавления составляет 83% при гарантийном показателе 80%.

«С учетом полученного положительного результата, аналогичные системы пылеподавления будут построены и введены в эксплуатацию на всех бункерных эстакадах доменных печей. Так, в 2022 году данными системами оборудованы бункерные эстакады доменных печей № 1,2. Они были смонтированы в конце лета, и в настоящее время там проходят пусконаладочные работы, которые планируется завершить в течение осени, после чего системы пылеподавления будут введены в эксплуатацию», - сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Системы оборудованы насосами высокого давления, позволяющими доставлять воду с «нулевого» уровня до бункерной эстакады, а также к скиповым подъёмникам участка шихтоподачи. Очищенная вода поступает по рукавам высокого давления, которые имеют двойную металлическую защиту, поскольку испытывают в процессе эксплуатации рабочее давление от 100 до 120 атмосфер. На самой бункерной эстакаде смонтировано более 1,5 тысячи форсунок для распыления воды, которые защищены специальными футлярами производства компании «Академия промышленного пылеподавления «Борей».

В 2023 году планируется оборудование бункерных эстакад доменных печей №6 и №9, в 2024 году - эстакад печей №4, №7 и №8.

Установка систем пылеподавления является важным элементом экологической программы ПАО «ММК», направленной на снижение воздействия комбината на окружающую среду. Реализация мероприятий по пылеподавлению и снижению вторичного пылеуноса позволяет снизить загрязнение атмосферного воздуха Магнитогорска и улучшить условия труда в цехах. В настоящее время на комбинате успешно функционируют более полутора десятков подобных установок. Восемь из них работают в цехе подготовки аглошихты, четыре – в углеподготовительном цехе коксохимического производства ПАО «ММК». Ещё две системы пылеподавления эксплуатируются в листопрокатных цехах №4 и №10. В июле 2022 года вышла на проектный уровень система пылеподавления стана 170 сортового цеха, демонстрирующая эффективность 82% при гарантийном показателе 80%.

Для снижения вторичного пылеуноса в ПАО «ММК» организованы полив и очистка автомобильных дорог, а также осуществляется асфальтирование территорий, что позволяет организовать их механизированную уборку специальным автотранспортом. Летом этого года комбинат приобрел и ввел в эксплуатацию две комбинированные дорожные машины для полива и уборки территории. В сентябре приобретены две комбинированные вакуумно-подметальные машины. В текущем году уже завершено плановое асфальтирование 1600 квадратных метров территории электросталеплавильного цеха. Также уже заасфальтировано около 3000 квадратных территории доменного цеха, а к концу года эта площадь вырастет в три раза.

Помимо этого, до начала 2023 года будут приобретены шесть единиц специализированного автотранспорта – пылевозов, которые будут перевозить уловленную пыль с газоочистных установок ККЦ и ЭСПЦ.