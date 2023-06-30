ММК стал партнером национальных проектов

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) стал финалистом национальной премии «Наш вклад 2022».

По итогам премии ММК присвоен статус партнера национальных проектов - за реализацию социальных программ, вносящих в клад в достижение национальных целей, и реализацию нацпроектов.

Сертификат с присвоением этого статуса комбинату подписала заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», комбинат подавал на конкурс четыре социальных и экологических проекта, сопряженных с целями и задачами национальных проектов России, все из которых прошли в финал премии:

- «Чистый воздух». Стратегическое направление природоохранной деятельности предприятия, стремящегося к минимизации нагрузки на атмосферный воздух в Магнитогорске. Воздухоохранные мероприятия включены в состав Экологической программы Группы ММК до 2030 года, плана мероприятий по достижению квот выбросов загрязняющих веществ и комплексного плана по сокращению выбросов Магнитогорска в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Общий экологический эффект от участия ММК в этом проекте с 2017 по 2022 год выразился в сокращении валовых выбросов в атмосферу на 42,2 тысячи тонн, а также в снижении концентрации бенз(а)пирена в 2,8 раза и пыли - в 1,5 раза.

- «Охрана материнства и детства». Цель проекта – социальная и материальная поддержка семей, пропаганда здорового образа жизни, консультативная помощь по вопросам планирования семьи и репродуктивного здоровья. В рамках проекта около 200 сотрудниц Группы ММК бесплатно наблюдаются в центре по охране здоровья беременных женщин «Материнство». По основному месту работы за ними сохраняется средняя заработная плата.

- «Дружная семья». Проект направлен на социальную и материальную поддержку многодетных семей работников Группы ММК. В 2022 году на учете в благотворительном фонде «Металлург», реализующем данный проект, состояло около двух тысяч многодетных семей. Затраты на реализацию программы «Дружная семья» в 2022 году составили 86,9 миллиона рублей.

- «Лидеры здоровья». Уникальный корпоративный проект, стартовавший с начала прошлого года и направленный на приобщение работников Группы ММК к регулярным занятиям спортом. В рамках программы 20 спортивных активистов (лидеров здоровья) набирают группы по десять человек и в течение полугода совершенствуют с ними спортивные навыки, бесплатно посещая спортивные объекты ММК и Магнитогорска.

СПРАВКА

Премия «Наш вклад» - механизм публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение целей и задач национальных проектов России, являющихся платформой для устойчивого развития страны и повышения уровня жизни людей.