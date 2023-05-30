ММК стал победителем областного конкурса «Меняющие мир» как лучший работодатель

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) стал победителем регионального конкурса социальных достижений «Меняющие мир» в номинации «Лучший работодатель».

«ММК-МЕТИЗ» вошел в число лидеров номинации «Почетный благотворитель», а благотворительный фонд «Металлург» получил диплом победителя в номинации «Благотворительная и добровольческая деятельность некоммерческих организаций».

Победа ММК стала отражением приверженности компании принципам устойчивого развития. Социальная поддержка работников и их семей, а также жителей территорий присутствия Группы ММК, носит системный и долгосрочный характер. Ежегодные затраты Группы ММК на благотворительность и реализацию социальных программ составляют около трех миллиардов рублей.

«ММК обеспечивает работников доступом к широкому спектру медицинских услуг, предоставляет компенсацию стоимости санитарно-курортного лечения и детского отдыха, а также широкие возможности для занятия спортом и физической культурой. Компания финансирует программу по стимулированию рождаемости, поддержке материнства и многодетных семей. Также ММК реализует жилищные, молодежные, образовательные программы и другие добровольные социальные обязательства», - отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

Системная работа ПАО «ММК» в области устойчивого развития регулярно находит отражение в профессиональных рейтингах и конкурсах. По итогам 2022 года ММК стал лидером в блоке «Социальная политика и персонал», набрав максимальный балл среди всех участников ренкинга устойчивого развития журнала «Эксперт». Также в 2022 году ММК стал финалистом престижной международной премии в сфере работы с персоналом Investors in People Awards.

Конкурс «Меняющие мир», организатором которого уже два десятилетия выступает Законодательное Собрание Челябинской области, проводится в шести номинациях. В нем принимают участие организации, индивидуальные предприниматели и южноуральцы, ведущие благотворительную и волонтерскую деятельность. В этом году дипломы победителей вручили представителям 45 предприятий и организаций и 15 добровольцам.

Отметим, церемония награждения победителей конкурса состоялась в Заксобрании региона в День российского предпринимательства.