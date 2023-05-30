30.05.2023
Еткуль стал площадкой для регионального форума «Благополучная семья»
30.05.2023
«Чурилово» вместо «Мехколонны»: в Челябинске переименовали конечную автобусную остановку
30.05.2023
ММК стал победителем областного конкурса «Меняющие мир» как лучший работодатель
30.05.2023
В Челябинске во время молебна о Победе закроют движение транспорта
30.05.2023
Юный житель Верхнеуральского района, воровавший помидоры у китайца, осужден за ложный донос
30.05.2023
В Челябинске возле школы разгуливал эксгибиционист
ММК стал победителем областного конкурса «Меняющие мир» как лучший работодатель
29.05.2023
Достижения ММК в экологической сфере отмечены на Невском экологическом конгрессе
29.05.2023
РСПП вручил ММК награды за экологию, социальную ответственность и ИТ-проект
24.05.2023
Магнитогорский фонд «Металлург» организовал праздничную встречу Клуба почетных благотворителей
23.05.2023
Российский союз промышленников и предпринимателей наградил ММК за заботу о людях и окружающей среде
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023