ММК-Тур приглашает в виртуальное путешествие на рудообогатительную фабрику

«Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) придумал новую видеоэкскурсию на свое производство: на этот раз предприятие приглашает всех желающих в виртуальное путешествие на рудообогатительную фабрику и в цех подготовки аглошихты.

Каждый гость этого видеотура сможет узнать, как (по аналогии с мукой) измельчают на уникальных щековых дробилках руду, как она впоследствии обогащается на рудной «кухне». Кроме того, ММК покажет свои «сырьевые ворота» и работу вагоноопрокидывателя, способно перевернуть груженый вагон весом 90 тонн, как игрушечную машинку.

В управлении информации и общественных связей ПАО «ММК» рассказали, что руду, добытую в карьере, перемалывают в четырех дробилках рудообогатительной фабрики, самой старшей из которых девяносто лет – столько же, сколько и рудообогатительной фабрике, справившей 90-летие в 2021 году.

Фабрика все эти годы остается одним из важнейших звеньев технологической цепочки комбината. Богатую руду с содержанием железа не менее 50 процентов здесь дробят до мелкой фракции и отправляют в агломерационный цех, а бедную руду обогащают посредством сухой и мокрой сепарации, получая продукт с содержанием железа не ниже 61-го процента.

За свою историю цех произвел около 450 миллионов тонн готовой руды. Кроме того, здесь производят строительный щебень - без него не строится ни один крупный объект Магнитогорского металлургического комбината.

Еще одна точка новой виртуальной экскурсии ММК - цех подготовки аглошихты (ЦПАШ), главной задачей которого является приемка привозного железорудного сырья, его усреднение по качественному составу и дальнейшая отгрузка на аглофабрики.

«Вам расскажут об устройстве цеха и о его основном технологическом оборудовании – вагоноопрокидывателях, электрических экскаваторах и конвейере, общая протяженность которого превышает девять километров. В цехе установлена система пылеподавления, благодаря внедрению которой улучшились условия труда сотрудников и экологическая ситуация в целом», - отмечают на предприятии.

Новая видеоэкскурсия «РОФ. Подготовка сырья» - уже шестая в проекте «Стальной маршрут. Экскурсии на ММК». Познакомиться с ними можно в разделе «Мультимедиа» официального сайта ММК, на каналах комбината в YouTube и Rutube и на сайте предприятия.