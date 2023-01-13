13.01.2023
Челябинец попытался заработать на покупке акций и лишился почти миллиона рублей
13.01.2023
ММК-УГОЛЬ подарил новогоднюю сказку детям и ветеранам компании
13.01.2023
Представители спортклуба ММК снова признаны спортивной элитой Магнитогорска
13.01.2023
Жителя Снежинска шантажируют интимным видео
13.01.2023
«Гардарика» ищет мебель для оформления новой площадки в стиле сельского клуба СССР
13.01.2023
Сегодня отмечается середина Святок
ММК-УГОЛЬ подарил новогоднюю сказку детям и ветеранам компании
13.01.2023
Представители спортклуба ММК снова признаны спортивной элитой Магнитогорска
12.01.2023
ММК вновь возглавил рейтинг лидеров производства плоского проката и металлопроката с покрытием
11.01.2023
Цифровая трансформация ММК: на смену зарубежным решениям приходят отечественные программы
11.01.2023
В Челябинской области увидели свет «Метизы Магнитки»
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023