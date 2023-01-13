ММК-УГОЛЬ подарил новогоднюю сказку детям и ветеранам компании

В компании «ММК-УГОЛЬ» (Кемеровская область, входит в Группу ПАО «ММК») состоялись праздничные новогодние мероприятия с участием ветеранов компании, детей сотрудников и воспитанников социальных учреждений.

В канун Нового года «ММК-УГОЛЬ» чествовал своих ветеранов, собрав их на праздничную встречу во дворце культуры угольщиков. Ежегодно в преддверии Нового года и Рождества руководство «ММК-УГОЛЬ» благодарит тех, кто отдал свою трудовую жизнь предприятиям компании. Такие встречи - за накрытыми столами, с развлекательной программой - угольщики устраивают для своих бывших работников несколько раз в году: в профессиональный праздник - День шахтера, в канун Международного женского дня и в новогодние дни.

В конце ушедшего года творческий коллектив ДК угольщиков порадовал ветеранов концертными номерами. Пенсионеры общались и делились новостями, вспоминали свои трудовые будни, пели и танцевали, участвовали в конкурсах и викторинах. Завершился праздник лотереей с подарками от Деда Мороза.

В атмосферу новогодней сказки благодаря угольщикам окунулись и около 400 ребят. В этом году творческий коллектив ДК, с которым «ММК-УГОЛЬ» сотрудничает уже много лет, приготовил представление по мотивам советского мультфильма про поросенка Фунтика. Вместе с его героями – Фунтиком, дядюшкой Мокусом, обезьянкой Бамбиной дети боролись с проделками злой Беладонны, участвовали в веселых конкурсах. В завершение праздника Дед Мороз и Снегурочка вручили каждому ребенку подарок.

На новогоднем представлении побывало свыше ста воспитанников из социальных учреждений города Белово: детского дома «Надежда», школы-интерната №15, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Теплый дом». Эти учреждения находятся в новом городке, для которого ООО «ММК-УГОЛЬ» стало градообразующим предприятием. Компания в разные годы оказывала им финансовую поддержку при ремонтных работах, благоустройстве территории, приобретении мебели, оборудования, транспорта.

Подарки от компании получили и другие ее беловские подшефные: учащиеся школы №5 и воспитанники футбольного клуба «Горняк.

Позаботились угольщики и о детях из социально-незащищенных категорий Ленинск-Кузнецкого муниципального района, на территории которого находится одна из шахт компании. Подарки им вручила администрация района.

ООО «ММК-УГОЛЬ» является социально ответственной компанией и оказывает поддержку территориям своего присутствия на постоянной основе, отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.