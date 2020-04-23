ММК завершил первый этап доставки продуктовых наборов и масок жителям Магнитки

ПАО "ММК" (Челябинская область) завершил первый этап доставки продуктовых наборов и средств индивидуальной защиты жителям Магнитогорска.

Об этом сообщил генеральный директор комбината Павел Шиляев. Он рассказал газете "Магнитогорский металл", что получателям доставлено 12 тысяч 552 продуктовых набора и девять с половиной тысяч комплектов СИЗ.

"В настоящее время осуществляется заказ продуктов для формирования дополнительных продовольственных наборов с их последующей доставкой на место комплектования. Также ведется работа по приобретению средств индивидуальной защиты, что довольно непросто в сегодняшней ситуации дефицита соответствующих средств", - подчеркнул Павел Шиляев.

Он отметил, что сегодня приходится решать "немало вопросов совместно с городскими службами, в частности, по доставке сформированных наборов - это и предоставление автотранспорта, и поиск необходимого персонала и т. п".

"Во всех этих процессах задействовано очень много людей, для которых участие в оказании благотворительной помощи - серьезный, ответственный и кропотливый труд. Поэтому я говорю большое спасибо сотрудникам благотворительного фонда "Металлург", работникам городских служб социальной защиты и, конечно же, всем волонтерам, участвующим в этой социально важной работе", - сказал Павел Шиляев.

Как ранее писала газета "Магнитогорский металл", председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников принял решение о расширении программы социальной поддержки "Мы вместе" с охватом дополнительных категорий жителей Магнитки.

Помимо одиноких пенсионеров (в возрасте старше 65-ти лет, не имеющих родных и близких в Магнитогорске), на которых изначально была ориентирована данная программа, в перечень получателей благотворительной помощи были включены малообеспеченные и особо нуждающиеся категории населения.

Это многодетные семьи, среднедушевой доход в которых ниже прожиточного минимума; семьи, имеющие детей-инвалидов; семьи в трудной жизненной ситуации (пострадавшие от стихийных бедствий - пожаров, наводнений и т.п.); неполные семьи (матери-одиночки, получающие пособие на детей); одиноко проживающие инвалиды III группы и семьи, в которых проживают инвалиды III группы. Получателями благотворительной помощи также являются одинокие пенсионеры старше 80-ти лет, независимо от уровня их дохода.