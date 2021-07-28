Много вопросов и претензий: что будет со сквером на Тополиной аллее

Сквер на Тополиной аллее Челябинска рождает у жителей северо-запада немало вопросов к администрации Центрального района и подрядчикам: высохшие деревья, недоделанные газоны, отсутствие пешеходных переходов. Корреспондент «Урал-пресс-информ» побывал в скандальном сквере, а также взял комментарий по его состоянию у главы Центрального района Виктора Ереклинцева.

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Сам сквер делится на два участка: на первом – от улицы Университетской набережной до улицы Братьев Кашириных – проводится реконструкция, на втором же участке, между улицами Братьев Кашириных и 250-летия Челябинска, на месте автостоянки строят новый сквер.

На первом участке планировалось устранить плиточные провалы. Они по-прежнему есть, но в меньшем количестве. Портят вид газонов сорняки, которые заполонили некоторые участки и в высоту достигают почти полметра. Впрочем, от них на наших глазах избавлялись рабочие.

В центре этого сквера расположена площадь, которая вся заставлена странными лавочками и мусорками, причем последних значительно больше. Сидеть на этих досках неприятно. Более того их состояние удручающее, с основы мусорок и лавочек местами давно отвалились бетонные куски. Помимо этого, на газоне возле лавочек валяются булыжники.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» глава Центрального района Виктор Ереклинцев, сейчас на этом участке сквера идет устройство газонов, в скором времени будет объявлен аукцион по установке детских малых форм, также здесь установят «сухой» фонтан (такой в Челябинске уже установлен напротив ЮУрГУ).

На втором участке сквера от улицы Братьев Кашириных до улицы 250-летия Челябинска другие проблемы.

В первую очередь жителям микрорайона непонятна задумка по выводу тропы из сквера к дороге. Пешеходного перехода нет, а прямо напротив расположена парковка. Впрочем, эта тропа все равно уже пользуется спросом у горожан, несмотря на активный поток машин.

Как позже отметил Виктор Ереклинцев, пешеходный переход местным жителям ждать стоит уже в этом году. Парковку для удобства жителей сместят. Схема в комитете дорожного хозяйства уже готова, сейчас ведется расчет денежных средств.

На участках, которые сейчас выглядят так, как будто там забыли постелить газон, как оказалось, планируются детские спортивные площадки. Эту территорию расчистят, заасфальтируют, проведут монтаж резинового покрытия и установят малые детские формы.

Кстати, сегодня, 28 июля, строительная техника, как отмечают жители микрорайона, впервые за все лето приехала в сквер для выполнения работ.

Также этой осенью комитет дорожного хозяйства по гарантийным обязательствам поменяет несколько сотен засохших деревьев и кустарников, которые высадили в ноябре прошлого года.

Напомним, на озеленение сквера было потрачено порядка 40 миллионов рублей. Всего высажено было 610 крупномерных деревьев, 199 кустарников, а также 620 метров живой изгороди из кизильника. Такой вот мартышкин труд: деревья высадили, а заботиться о них никто не стал, теперь нужно высаживать новые.

Чего стоит ожидать от сквера в его итоговом варианте – представить жителям микрорайона страшно: работы ведутся долго, а по ходу строительства возникают новые проблемы (как и получилось с озеленением). Здесь, похоже, остается только ждать и надеяться. А надежда, как мы знаем, умирает последней.