Многодетная мать из Челябинска стала призером российского конкурса красоты

Мать четырех детей, 37-летняя Екатерина Цветкова завоевала титул “МRS.RUSSIA GLOBE 2020” в престижном конкурсе красоты “Миссис Россия”. Теперь эффектная блондинка будет представлять страну на международном уровне.

“Это высокая честь и большая ответственность! Южному Уралу и его столице - Челябинску так не хватает сейчас присутствия в федеральной повестке с правильным положительно-заряженным смыслом! Я счастлива, что Челябинск будут ассоциировать с материнством и женственностью достойными международной арены! Всё только начинается!!!”, - написала в своем Инстаграм Екатерина Цветкова.

Конкурс челябинка называет лучшим событием. “Я с головой окунулась в мир женской красоты и изящных образов, шикарных вечерних платьев и украшений, дефиле и показов мод! Это точно войдёт в топ лучших событий моего 2020 года”, - написала она в блоге.

Призерами конкурса также стали: мать 3 детей из Нижнего Новгорода 31-летняя Дарья Иванова - титул “Мисис Россия 2020”, и 32-летняя Александр Черная из Подмосковья, получившая титул “Гран-при Миссис Россия”.