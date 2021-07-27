Многодетные семьи могут бесплатно посетить аттракционы в парке Челябинска

Многодетныt семьb Челябинской области vjuen получить бесплатные билеты на аттракционы парка имени Ю.А. Гагарина. Акция действует до конца 2021 года.

Для получения билетов нужно прийти в последний четверг месяца в бухгалтерию парка Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100, строение 6, каб. 2) и предоставить удостоверение многодетной семьи Челябинской области.

«На каждого ребенка (от одного года до 18 лет), вписанного в удостоверение, выдается не более двух билетов. Получить билеты может любой из родителей. Билеты действительны до конца 2021 года только на площадках аттракционов “Гулливер” и “Колесо обозрения”», - сообщили в Управлении культуры администрации Челябинска.

Билеты на аттракционы доступны для жителей Челябинска и Челябинской области.

Время выдачи билетов можно посмотреть здесь.