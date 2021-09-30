Многодетные семьи с детьми-студентами получат льготы по транспортному налогу

Многодетные семьи Челябинской области, в которых совершеннолетние дети очно обучаются в образовательных учреждениях, получат льготы по транспортному налогу. Соответствующие поправки в закон были рассмотрены в четверг, 30 сентября, на заседании Законодательного собрания региона.

Напомним, на сегодня семьи, воспитывающие троих и детей, утрачивают право на получение льготы по транспортному налогу при достижении старшим ребенком совершеннолетия.

В феврале 2021 года депутаты Законодательного собрания поддержали предложение губернатора Алексея Текслера и приняли поправки в закон, «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи», расширяющий понятие многодетной семьи. Как пояснил вице-спикер Юрий Карликанов, теперь семья сохраняет статус многодетной в случае исполнения старшему ребенку 18 лет, если он продолжает получать образование по очной форме обучения. Семья будет считаться многодетной, пока старший ребенок учится в техникуме или в вузе до исполнения ему 23 лет.

«В действующем законе «О транспортном налоге» льгота распространяется только на многодетные семьи с детьми до 18 лет. Они уплачивают налог по льготной ставке в размере один рубль с каждой лошадиной силы по легковым автомобилям до 180 лошадиных сил и мотоциклам до 36 лошадиных сил в отношении одного транспортного средства.

Законопроект предполагает привести закон «О транспортном налоге» в соответствии с законом, определяющим статус многодетной семьи.

«С 2022 года льготная налоговая ставка 1 рубль будет распространяться не только на семьи, имеющие детей до 18 лет, но и на многодетные семьи с детьми от 18 до 23 лет, если они обучаются по очной форме, - прокомментировал Юрий Карликанов. - На начало этого года в Челябинской области состоит на учете почти 36 тысяч многодетных семей с детьми до 18 лет. По предварительным расчетам с 2022 года к ним добавиться еще порядка 8 тысяч человек до 23 лет».

Кроме того, законопроектом регулируется порядок предоставления налоговых льгот в случае, если у налогоплательщика несколько транспортных средств и он не обратился с заявлением о выборе льготируемого транспорта. Налоговая льгота в этом случае будет применяться в отношении одного транспортного средства с максимальной исчисляемой суммой налога.

Законопроект был принят в первом и третьем чтении, минуя процедуру второго. Закон будет подписан губернатором и вступит в силу с первого января 2022 года.