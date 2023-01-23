23.01.2023
В этом году челябинские власти планируют предоставить детям-сиротам 252 квартиры
23.01.2023
Между Челябинском и Екатеринбургом с первого февраля будут курсировать два «Орлана»
23.01.2023
Курчатовский район особое внимание уделяет вывозу снега и борьбе с гололедом
23.01.2023
Многотиражная газета ЧЦЗ вошла в число 20-ти лучших корпоративных изданий промышленных компаний
23.01.2023
Гуманитарный конвой от «Единой России» Челябинской области отправился в ДНР
23.01.2023
Челябинский ЗАГС назвал веские причины пойти под венец
Многотиражная газета ЧЦЗ вошла в число 20-ти лучших корпоративных изданий промышленных компаний
12.01.2023
Работники ЧЦЗ смогут круглосуточно получать средства индивидуальной защиты через вендинговые аппараты
11.01.2023
Названы лучшие молодые сотрудники Челябинского цинкового завода
27.12.2022
Металлурги ЧЦЗ исполнили новогодние желания воспитанников Центра помощи детям в Карабаше
16.12.2022
Молодые металлурги ЧЦЗ поделились с коллегами опытом предотвращения профессионального выгорания
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023