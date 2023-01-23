Многотиражная газета ЧЦЗ вошла в число 20-ти лучших корпоративных изданий промышленных компаний

Газета Челябинского цинкового завода «Заводские будни» вошла в ТОП-20 лучших корпоративных изданий промышленных компаний Делового портала «Управление производством».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», цель независимого рейтинга – «открыть» для профессионального сообщества высокопрофессиональные корпоративные издания, наиболее полно и качественно освещающие процессы создания современного, эффективного производства в своих компаниях, расширить и ускорить доступ к качественной информации.

В 2022 году в рейтинге приняли участие более 200 корпоративных журналов и газет России. Помимо общего списка победителей среди промышленных газет и журналов, «Заводские будни» вошли в ТОП-15 лучших корпоративных изданий в металлургической отрасли.

По словам главного редактора издания «Заводские будни» Натальи Васильевой, у аудитории портала большим спросом пользуются материалы, рассказывающие о практическом опыте внедрения инструментов бизнес-систем. Сотрудники Челябинского цинкового завода наработали колоссальный опыт успешного применения этих инструментов, которыми они готовы поделиться с коллегами.