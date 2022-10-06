Мобилизованных жителей Кусинского района обеспечивают берцами местного производства

Жители Кусинского района (Челябинская область), призванные в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, получают при отправке берцы производства местной обувной компании.

Как сообщили в администрации Кусинского района, в четверг, шестого октября, вторая группа мобилизованных жителей района отправилась в учебные части для боевого слаживания. Первая группа была отправлена к месту службы 30 сентября. Мобилизованных провожали родные и близкие.

«Администрация и предприниматели района постарались дать им в дорогу необходимые вещи, берцы от Кусинской фабрики, коврики-пенки, спальники и продукты на первое время», - рассказали в мэрии.

Руководитель Кусинской обувной компании снабдил всех мобилизованных берцами, каждому подобрали обувь по размеру. На фабрике производят берцы военного образца, а также обувь для силовых структур и для охранных организаций.

Напомним, власти Челябинской области за счет собственных средств обеспечат каждого мобилизованного теплым комплектом одежды, аптечкой, сухим пайком и другим необходимым.

Губернатор региона Алексей Текслер призвал южноуральцев поделиться с мобилизованными спальными мешками и туристическими ковриками. Все снаряжение должно быть рассчитано на использование в минусовые температуры. Свой спальник и коврик глава региона уже передал.

Администрация Кусинского района также подключилась к акции - всем мобилизованным кусинцам были переданы коврики-пенки.