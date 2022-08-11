Модернизация МегаФона: на берегах Байкала южноуральцев ждет более быстрый интернет

МегаФон провел масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал, которое ежегодно посещают свыше одного миллиона туристов.

В самых популярных местах отдыха – на западном берегу озера в Иркутской области и на восточном побережье со стороны Республики Бурятия – скорость мобильного интернета увеличена вдвое.

Как сообщают в пресс-службе компании, cвязисты установили новые базовые станции и модернизировали действующие, что позволило расширить сеть в полтора раза и обеспечить двукратное увеличение скорости интернета. Ранее в начале туристического сезона МегаФон в четыре раза увеличил емкость транспортного канала связи, чтобы подготовить инфраструктуру к пиковым нагрузкам.

Основные работы были проведены в популярных местах крупнейшего острова Ольхон и по пути на его переправу, а также на побережье Малого моря, в Прибайкальском национальном парке, Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике. Высокоскоростной мобильный интернет впервые появился и в труднодоступных точках побережья – например, МегаФон стал единственным оператором связи на курорте с горячими источниками Хакусы в северной части озера.

По данным МегаФона, за последние два года туристический поток на Байкал увеличился в два с половиной раза, а мобильный трафик российских путешественников вырос практически в четыре раза.

Жители Челябинской области также стали чаще приезжать к самому глубокому озеру планеты. В этом сезоне на Байкале отдохнуло в три раза больше южноуральцев, чем двумя годами ранее. Мобильный трафик путешественников из региона вырос в 2,2 раза. Среднестатистический житель области использует около 600 МБ за поездку – этого достаточно, чтобы выложить свыше двухсот фотографий с видами озера в соцсетях.

«Отдых на Байкале ежегодно входит в ТОП российских направлений, а новые возможности для экологического, оздоровительного и событийного туризма только усиливают интерес к региону. Одновременно с этим заметно растет и мобильный трафик наших абонентов в главных точках притяжения туристов на побережье. Благодаря работе по улучшению качества и расширению покрытия сети МегаФона туристы со всей России смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами при выборе любого формата отдыха на Байкале», - отметил технический директор МегаФона комментирует Алексей Титов.

К 2024 году количество путешественников в Иркутскую область и Бурятию прогнозируется на уровне 3,9 миллиона человек.