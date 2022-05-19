Могут, когда захотят: беседка на Пермской обрела новую крышу и сменила место жительства

Многострадальная беседка, установленная весной прошлого года на пустыре с торца многоквартирного дома №51 на улице Пермской в Челябинске, обрела новую крышу и сменила место жительства.

О данном МАФе, столик и скамейки которого практически сразу подверглись атаке живописцев, агентство «Урал-пресс-информ» писало неоднократно. Последний раз – два дня назад, 17-го мая: новость была о том, что крыша беседки вот-вот улетит.

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Спасибо главе Центрального района Виктору Ереклинцеву за неравнодушное отношение - без его вмешательства в ситуацию дело не обошлось.

Напомним, более месяца назад, в апреле, управляющая компания пообещала Виктору Александровичу обновить едва не взлетевшую крышу беседки (МАФ был сильно не в порядке уже тогда). Шли дни, недели, а ситуация не менялась – крыша беседки становилась все страшнее, дыры в ней – все больше и больше. Пришлось напомнить управляющей компании о данном ею обещании - на то, чтобы его исполнить, ответственным за состояние МАФа лицам потребовалось довольно много времени, но, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается.

Вот уже второй день обновленная беседка сверкает в лучах майского солнца. Вместо синей крыши ей сделали золотую. И переехала беседка с торца дома со стороны первого подъезда к шестому. И теперь красуется во дворе.

Жильцы первого подъезда искренне рады, что МАФ от них переехал: беседка стояла в непосредственной близости от дома, практически под балконами квартир, в которых много пожилых людей, семей с детьми – люди очень страдали от шума, потому что в теплое время года в беседке собирались шумные и невоспитанные компании, курившие и распивавшие алкоголь.

После «переезда» МАФа пенсионерка из первого подъезда не без ехидства заметила: «Мы их слушали (пьяные компании – прим.), теперь пусть другие послушают».

Видимо, о компаниях, которые собирались в беседке, хорошо наслышан весь дом: сегодня утром, 19-го мая, когда корреспондент фотографировала обновленный МАФ, молодая женщина из шестого подъезда, высунувшись из окна квартиры на седьмом этаже, стала спрашивать, почему беседку переставили к ним. Не получив ответа, она стала возмущаться этим обстоятельством, выкрикивать, что ей тут данная конструкция не нужна, и грозить, что выкопает беседку (судя по всему, дама приняла журналиста за делающую фотоотчет для начальства сотрудницу управляющей компании, причастную к этому событию).