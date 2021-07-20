Молодые челябинцы могут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ

Фонд «Источник Надежды» приглашает молодежь Челябинска пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ и гепатит В/С. С 23 по 30 июля любой желающий от 18 до 35 лет может прийти в пункт тестирования и узнать свой ВИЧ-статус, а также получить консультацию и советы по профилактике ВИЧ-инфекции и других инфекционных заболеваний.

«Молодежь - это будущее нашей страны, и важно, чтобы молодые люди знали свой ВИЧ-статус, знали, как защитить себя и близких от инфекций», - прокомментировал акцию координатор проекта #точка_опоры Алексей Тананин.

На сегодняшний день в Челябинской области зарегистрировано 35 772 ВИЧ-инфицированных, 42,1% из них – молодежь от 18 до 35 лет. Эксперты считают, что реальное число людей, страдающих от ВИЧ в регионе – около 70 тысяч человек.

Пройти тестирование можно будет ежедневно с 23 по 30 июля в 11:00 по адресу: пр. Победы, 141 (отдельный вход с торца).

Акция организована при информационной поддержке портала «Молодежь Южного Урала».