20.07.2021
Молодые челябинцы могут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ
20.07.2021
В Челябинске ремонтируют трамвайный переезд на Победы – Молодогвардейцев
20.07.2021
Общественники предложили наказывать антипрививочников за призывы
20.07.2021
ВИЧ-инфицированных россиян будут лечить новым способом
20.07.2021
Златоуст осветят тысячи умных фонарей
20.07.2021
В Челябинской области задержаны браконьеры за охоту в заказнике
Молодые челябинцы могут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ
20.07.2021
ВИЧ-инфицированных россиян будут лечить новым способом
11.05.2021
Челябинцы смогут 12 мая бесплатно провериться на ВИЧ в пункте у железнодорожного вокзала
10.03.2021
В Челябинской области за год выявлено почти 2,7 тысячи инфицированных ВИЧ
01.12.2020
Челябинцев приглашают быстро, бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021
Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане
19.07.2021
За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%
19.07.2021
В августе начнут строить дома для пострадавших от пожара жителей Карталинского района
18.07.2021
Спровоцирует ли пандемия коронавируса рост сердечно-сосудистых заболеваний
16.07.2021