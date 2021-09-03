Жители Челябинской области смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ в рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», которую проводит Минздрав РФ совместно с Горьковским автомобильным заводом.

Как сообщает минздрав Челябинской области, акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» стартовала первого июня в Санкт-Петербурге, а финиширует первого ноября в Хабаровске.

Маршрут акции проложен через 55 регионов России. В Челябинской области акция состоится пятого и шестого сентября в трёх крупных городах . Мобильные пункты тестирования на ВИЧ будут работать в Челябинске, Златоусте и Миассе.

Южноуральцы смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ пятого сентября с 12 до 18 часов в Челябинске (ул. Артиллерийская, д.136, перед ТРК «Горки»), а шестого сентября с 13 до 19 часов в Златоусте (ул. Посёлок Айский, д.70, перед ТРК «Тарелка») и с 12 до 18 часов в Миассе (ул. Автозаводцев, 65, перед ТРК «СЛОН»).

Как уточнили организаторы, во время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ, эксперты экспедиции просто и доступно расскажут об этом заболевании, помогут оценить личные риски, напомнят о действенных мерах защиты.

В минздраве Челябинской области рассказали, в регионе ежедневно выявляется более семи новых случаев инфекции.

Задача акции – привлечь внимание жителей регионов к проблеме, увеличить количество людей, знающих свой ВИЧ-статус и донести грамотную информацию.

Дополнительные материалы по теме ВИЧ/СПИДа, информация об акции и подробный маршрут Экспедиции размещены на сайте.