Монастырь Челябинска просит помощи в расшифровке исторических документов

В Одигитриевский женский монастырь - единственный в Челябинской епархии - переданы дореволюционные документы о жизни обители. Монахини обращаются к челябинцам с просьбой помочь им с расшифровкой информации в протоколах.

Как сообщили в Челябинской епархии, до революции Челябинск, все его храмы и монастыри относились к Оренбургской епархии и Оренбургской губернии. Соответственно, все документы конца XIX – начала ХХ века хранятся в Государственном архиве Оренбуржья.

Недавно монахиням Челябинского Одигитриевского монастыря было передано порядка 10 объёмных папок с документами. В основном – это отчёты благочинных о быте обители, послужные списки насельниц монастыря, по которым можно восстановить их биографии. Но есть среди бумаг и весьма интересные. Речь идет о протоколах, касающихся 1917 года – рокового для Церкви времени.

Данные документы необходимо оцифровать: не просто отсканировать, а превратить в текст. Текст на бумагах выполнен каллиграфическим почерком, с ятями и твёрдыми знаками, поэтому всю работу предстоит делать вручную.

Монастырь приглашает всех, кто мечтает прикоснуться к истории, помочь в оцифровке документов. Каждый обратившийся получит пробное задание, по которому будет решено – доверять ему работу или нет. А оцифрованные документы лягут в основу исторической летописи обители.

Желающие могут обратиться непосредственно в Одигитриевскую обитель к монахине Севастиане или написать ей в личные сообщения групп в «ВКонтакте».