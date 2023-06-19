При строительстве уникального храма в Челябинске произошел интересный случай

В Ленинском районе Челябинска строится уникальный храм в стиле древнерусской архитектуры XI века - Одигитриевский собор, который станет главным храмом Одигитриевского женского монастыря. Во время строительных работ произошел интересный случай.

«За два часа до заливки бетона строители вдруг попросили у насельниц монастыря пяти- или 10-рублевую монету. Сославшись на то, что у всех сейчас деньги на карте, и ни у кого нет с собой мелочи», - рассказали в монастыре

Как выяснилось, согласно древней строительной традиции, для успешного финансирования стройки под бетонное основание строители кладут монетку. В народе это суеверие называется «закладная монета». Но при строительстве Одигтриевского собора решили от этой традиции отойти и, по благословению матушки-игумении, вместо закладной монеты положили мощевик с камешком от Гроба Господня, который матушка привезла в этом году из Иерусалима, рассказали в монастыре.

При этом будет соблюдена православная традиция - после закладки фундамента для храма совершат «Чин на основание храма». Его совершит правящий Архиерей после того, как будет построен цокольный этаж.

Прообразом Одигитриевского собора стал собор Святой Софии, построенный князем Ярославом Мудрым в первой половине XI века после победы над печенегами. Таких церквей в стиле «домонгольского периода» в России остались единицы. Но Одигитриевский собор уникален – он полностью сохранит древнерусскую стилистику, без дополнительного декора и украшений. Так выглядели храмы на Руси до монгольского нашествия и до появления новых модных течений в архитектуре, сообщили в Челябинской епархии.

В епархии отметили, получена вся разрешительная документация, разработан проект и выкопан котлован для заливки фундамента: это будет монолитная плита и бетонные блоки.

«На сегодняшний день выполнены работы по устройству гравийно-песчаной и бетонной подготовки под фундамент храма», - отметили в монастыре.

Каждый челябинец может стать участником исторической стройки и приобрести свой именной фундаментный блок. Жертвователю будет выдан памятный сертификат с его именем. По православной традиции, весь монастырь будет ежедневно молиться за благодетелей, помогающих в строительстве. Такой именной блок можно приобрести для близкого человека, друга или родственника. Подробности можно узнать на сайте монастыря и в его аккаунте в соцсетях.