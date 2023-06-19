19.06.2023
При строительстве уникального храма в Челябинске произошел интересный случай
19.06.2023
В Челябинске вводится ограничение движения по Свердловскому проспекту
19.06.2023
Станица Магнитная отметила 280 лет
19.06.2023
В Челябинске из горящей квартиры спасли троих взрослых и ребенка
19.06.2023
Депутаты Магнитогорска поддержали инициативу жителей
19.06.2023
Дело экс-сотрудника «ЧТЗ-УРАЛТРАК, обвиняемого в получении взяток, передано в суд
При строительстве уникального храма в Челябинске произошел интересный случай
12.06.2023
В понедельник у православных начался Петров пост
11.06.2023
Южноуральцев приглашают на фестиваль «Семейная атмосфера» в Копейске
10.06.2023
Каждую субботу в Одигитриевском монастыре Челябинска совершается молебен о болящих
09.06.2023
В Южноуральске появилась редкая чудотворная икона Божией Матери
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023