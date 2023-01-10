10.01.2023
За сутки заболело ковидом 24 южноуральца, выздоровело 40, умер один
10.01.2023
В Челябинске заработало производство трубопроводных кранов для нефтегазовой отрасли
10.01.2023
Мороз не помеха: южноуральские почтальоны доставляют пенсии по графику
10.01.2023
Житель Троицкого района угнал машину знакомой челябинки, чтобы добраться до дома
10.01.2023
Стройотряды Челябинской области приступили к работам в Северске
09.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на десятое января (18+)
Мороз не помеха: южноуральские почтальоны доставляют пенсии по графику
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023