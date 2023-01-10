Мороз не помеха: южноуральские почтальоны доставляют пенсии по графику

Почтальоны Челябинской области доставляют пенсии и почту по графику несмотря на мороз. Часть сотрудников обеспечены автомобилями.

Более двух с половиной тысяч южноуральских почтальонов ежедневно выходят на маршруты и доставляют пенсии и корреспонденцию в срок при любой погоде.

«Доставка пенсий в новом году началась с третьего января. Южноуральские почтальоны на всех маршрутах, включая горные районы, где температура воздуха опустилась ниже 30 градусов, работают без сбоев», - сообщили в пресс-службе УФПС Челябинской области.

В морозы Почта России заботится о безопасности своих сотрудников, работающих на открытом воздухе. Корреспонденцию до организаций в крупных городах и пенсии до людей, которые живут в частных домах, доставляют на автомобилях. Почтальонам при обслуживании многоквартирных домов рекомендуется делать перерывы, чтобы не проводить много времени на улице.