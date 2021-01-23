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Мороз отменил занятия в школах Челябинска

Сегодня, 23 января, в связи с низкой температурой воздуха отменены занятия в школах города Челябинска.

«В связи с низкой температурой окружающего воздуха отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по седьмой классы первой и второй смены», - сообщает администрация города.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночные часы в Челябинской области было минус 27-33 градуса, на северо-востоке области столбик термометра опускался до минус 37 градусов, в юго-западных районах - до -минус 22 градусов.

В восемь утра в Челябинске было минус 28 градусов, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду.

Напомним, занятия для учащихся с первого по четвертый класс отменяются при понижении температуры воздуха до минус 25 градусов и при скорости ветра 1-4 метра в секунду, а также в безветренную погоду при минус 25-27 градусов.

В сильные морозы родители под свою ответственность могут оставить ребенка дома, уведомив об этом школу. В таком случае пропущенные учащимися уроки не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.