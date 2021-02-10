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Мороз отменил занятия в школах Миасса, Златоуста, Коркино, Уфалея, Троицка

Сегодня, десятого февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменены занятия в школах ряда муниципалитетов Челябинской области

«️Сегодня в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменяются занятия в школах Миасского городского округа с первого по четвертый классы первой и второй смены» - сообщает мэрия.

Согласно данным приборного контроля МКУ «Управление ГОЧС» средняя температура по Миасскому округу утром составила минус 25 градусов Цельсия. Ветер северо-восточный до двух метров в секунду, - сообщает мэрия.

Учащимся начальных классов школ Коркинского района сегодня разрешено не посещать школу. «В связи с сильными морозами родители обучающихся первых-четвертых классов первой смены могут оставить ребенка дома» - сообщает управление образование района.

Смогут остаться дома и практически все учащиеся кроме старшеклассников школ Златоустовского городского округа. «В связи с погодными условиями отменены занятия в школах с первого по восьмой класс в первой и второй сменах» - предупреждает городская администрация.

В дистанционном режиме будут учиться и школьники Кыштымского городского округа. По данным ЕДДС, на шесть часов 30 минут утра в городе средняя температура наружного воздуха составляла минус 25 градусов. «Учитывая низкую температуру и ветер, занятия в школах в первую смену отменены с первого по шестой классы включительно, - предупреждает администрация. - Информация о режиме занятий во вторую смену будет предоставлена дополнительно».

Сегодня не пойдут в школы и часть школьников Верхнеуфалейского городского округа. «В связи с погодными условиями 10 февраля отменяются занятия для обучающихся с первого по четвертый классы в первую и во вторую смену», - сообщает мэрия города.

Отменены занятия и для школьников Троицкого городского округа. В городе – минус 27,3 градуса, ветра нет. «В связи с низкой температурой воздуха занятия в школах города первой смены с первого по пятый класс отменены», - сообщает МКУ «Гражданская защита города.

По данным Челябинского Гидрометцентра, минувшей ночью в Челябинской области было минус 26-30 градусов, на юге области мороз чуть слабее– минус 22-24 градуса.

Напомним, занятия для учащихся с первого по четвертый класс отменяются при понижении температуры воздуха до минус 25 градусов и при скорости ветра 1-4 метра в секунду, а также в безветренную погоду при минус 25-27 градусов.

В сильные морозы родители под свою ответственность могут оставить ребенка дома, уведомив об этом школу. В таком случае пропущенные учащимися уроки не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.