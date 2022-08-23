Морякам Севастополя передали икону южноуральского иконописца и рисунки дошколят

Казаки станицы Магнитной при поддержке Союза женщин Челябинской области передали южноуральский привет и подарки морякам, выполняющим боевые задачи в рамках спецоперации в Севастополе. Они вручили им икону, написанную иконописцем Феодосием Булгаковым, и огромную партию детских рисунков.

Региональный Союз женщин провел вместе с дошколятами необычный творческий флешмоб. Десятки мальчишек и девчонок из детских садов Челябинска подготовили для экипажа подшефного корабля Челябинской области «Цезарь Куников» рисунки к празднику, которые были переданы военнослужащим в Севастополь. Для организаторов акции было важно, чтобы дети через рисунки смогли осознать важность слова «патриотизм и наставничество».

Поделиться

Кроме того, казаки станицы Магнитной военным морякам подшефного десантного корабля «Цезарь Куников» вручили икону, написанную южноуральским иконописцем Феодосием Булгаковым.

«По дороге икону и ее конвой с душевным подъемом встречали прихожане храма в селе Обшаровка Самарской области. Керчь просто потряс нас своим гостеприимством. Севастопольская пластунская сотня казаков приняла и разместила на своем стане конвой иконы. Получился настоящий крестный ход со знаменитой теперь иконой прославленного и канонизированного флотоводца, а слова на свитке стали девизом для всех россиян: «Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе России!»,

- отметила хранительница музея Казачьей Славы Ирина Смирнова.