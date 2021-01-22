Сколько можно! В Челябинске образовался очередной каток на проезжей части

Генерал Ясинский: Мы не допустим, чтобы во время несогласованной акции за Навального пострадали южноуральцы

В Челябинске задержан житель Троицка, выклянчивший у прохожих 25 тысяч якобы на билет

В особенный день нового года в Челябинской области родилось 162 новые семьи

Московский диггер исследовал подземную речку Челябинска

Диггер из Москвы Даниил Давыдов исследовал в Челябинске речку Игуменка, которая протекает под землей. По его словам, коллектор с рекой невозможно отличить от бытовой канализации. О своем походе он рассказал на канале в Youtube.

Река Игуменка берет своё начало на улице Доватора, а впадает в реку Миасс в конце улицы Миасской. Ее протяженность составляет девять километров. Она протекает под Челябинском и практически вся заключена в коллектор.

В коллектор вместе с Даниилом спустились его жена и друзья, среди которых был и уральский блогер Den Stalk. Температура воздуха на улице составляла минус 17 градусов, а под землей – плюс 15 градусов.

«Говорят, челябинские диггеры настолько суровы, что под землю надевают не каски, а меховые капюшоны, - начал свой рассказ диггер. - И я решил спускаться сегодня под землю также. Посмотрите, прямо под эстакадой надо мной огромная дорожная развязка, кристаллы снега, похожие на сталактиты. Отправляемся греться в необследованные челябинские подземелья».

После спуска диггер отметил, что такие подземные помещения напомнили ему московскую канализацию. Отличие было только в том, что в столице нет смотровых балконов, которые он обнаружил в челябинском коллекторе.

«Я так понимаю, несмотря на то, что Игуменка, как и все нормальные коллекторные системы, принимает в себя дождевую воду, нет стопроцентного заполнения. Я не увидел бытового мусора, который был бы повешен потоком на выступающие части подземного канала», - пояснил диггер, показав на стены коллектора.

При этом на протяжении всего пути вода в подземелье едва доходила диггерам до колена. По словам блогера Den Stalk, который уже спускался в коллектор, летом вода была по пояс.

В завершении видео Даниил пошутил, что сейчас спуститься под землю и посмотреть на речку достаточно легко.

«Они (уральские блогеры, - прим. автора) несколько лет назад обследовали подземную реку Игуменка, и говорят, трижды ездили из Каменск-Уральского в Челябинск, чтобы найти спуск сюда. Но, видимо, за несколько лет сдали все крышки на металлолом, и сейчас практически каждый люк сюда открыт», - сказал диггер.