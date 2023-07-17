17.07.2023
ММК снова признали лучшим производителем листового проката и металлопроката с покрытием
17.07.2023
Консультация юриста: депремирование работников
17.07.2023
Движение на перекрестке проспекта Победы и Краснознаменной закрыто до 18 июля
17.07.2023
С первого августа повысят пенсии: кому и в каком размере положена прибавка
17.07.2023
Взаимодействие женских консультаций с беременными женщинами выведут в Челябинской области на новый уровень
17.07.2023
За десять лет диспансеризацию прошли более полумиллиона жителей Челябинской области
МТС запустила новую линейку экосистемных тарифов
13.07.2023
МТС внедрит технологии машинного зрения для мониторинга состояния объектов «Россети Урал»
07.07.2023
Путешествия по Кыштыму и другим городам Челябинской области станут комфортнее
30.06.2023
Школьников Челябинской области бесплатно научат создавать мультфильмы
30.06.2023
В МТС сообщили о снижении числа спам-звонков в 2023 году более чем в два раза
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
15.07.2023
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023