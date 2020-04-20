Мыть челябинские дороги с шампунем на постоянной основе посчитали нецелесообразным

Мыть челябинские дороги с применением специального шампуня на постоянной основе посчитали нецелесообразным. Обеспыливание улично-дорожной сети южноуральской столицы продолжают производить водным раствором (обычной водой).

"Мы не видим в этом необходимости", - заявил сегодня, 20-го апреля, на аппаратном совещании в мэрии Челябинска заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Так он прокомментировал данное главой муниципалитета Натальей Котовой 30-го марта поручение подрядчикам, отвечающим за уборку улично-дорожной сети, подготовить предложение, на основании которого муниципалитет выделит дополнительные средства на приобретение шампуня.

"Считаем, что применение шампуня для обеспыливания никакого значения не имеет. Мы используем его только там, где необходимо удалить масляную пленку. У нас договоры с подрядчиками выстроены таким образом, что при любом загрязнении, после автоаварий и в других случаях, когда разливается топливо и образуется масляная пленка, мы должны любыми способами, в том числе с помощью моющих средств, привести дорожную часть в порядок", - отметил Максим Куляшов.

Он рассказал также, что в Челябинске ежедневно, в круглосуточном режиме работают 16 поливомоечных машин и 11 вакуумных пылесосов.

Наталья Котова, выслушав доклад своего заместителя, сказала, что еще вернется к теме применения шампуня при уборке челябинских дорог.