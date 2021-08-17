На «Агро-2021» в Челябинске будут осматривать домашних любимцев и консультировать садоводов

В Челябинске на главной сельскохозяйственной выставке региона – «Агро-2021» - специалисты Южно-Уральского государственного аграрного университета будут осматривать домашних питомцев и консультировать садоводов.

Напомним, крупнейшая региональная агропромышленная выставка откроется на площади перед ледовой ареной «Трактор» 19-го августа.

«АГРО-2021» соберёт более 150 участников: перерабатывающие компании, банки, фермерские хозяйства, научные центры и лаборатории, предприятия сельскохозяйственного машиностроения. Южно-Уральский ГАУ представит на выставке свой новый проект – «Скорая ветеринарная помощь».

У владельцев домашних животных появится уникальная возможность показать своего питомца и получить консультацию кандидата ветеринарных наук, доцента кафедры незаразных болезней Южно-Уральского ГАУ Ольги Наумовой и преподавателя кафедры незаразных болезней Натальи Крупцовой, которые будут проводить первичную диагностику здоровья домашних любимцев.

«Первичная диагностика состояния здоровья домашних питомцев будет проводиться ведущими специалистами, преподавателями ветеринарных дисциплин вуза. Что немаловажно, диагностика – бесплатная. В результате владелец получит описание животного и рекомендации от специалиста», - рассказала проректор по научной и инновационной работе ЮУрГАУ Наталья Низамутдинова.

Также в павильоне ЮУрГАУ садоводы смогут получить консультацию агрономов и приобрести саженцы, выращенные на опытных участках вуза.

«Мы представим и другую продукцию университета: мёд с нашей пасеки, хлеб, который печём сами. Думаю, посетителям будет интересно попробовать чай, который бережно, с сохранением всех целебных свойств, научились готовить учёные ЮУрГАУ», - продолжила знакомство с экспозицией проректор вуза.

А у будущих абитуриентов появится замечательная возможность больше узнать о первом вузе Челябинской области.