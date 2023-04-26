На челябинской улице Дарвина высадят почти три десятка сосен

В Челябинске на улице Дарвина сегодня, 26 апреля, начинается высадка хвойных деревьев.

Как сообщает телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, подрядная организация ООО «Урал-Сервис-Групп» высадит 27 сосен в границах транспортной развязки на Дарвина – Блюхера.

В КДХ Челябинска пояснили, что озеленение будет проводиться в рамках капитального ремонта участка автомобильной дороги по улице Дарвина от Блюхера до Троицкого тракта.

Напомним, капитальный ремонт автодороги на Дарвина начался в прошлом году - по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году реализуется второй этап капремонта.