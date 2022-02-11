«Урал-Сервис-Групп» начнет капремонт улицы Дарвина в Челябинске уже на следующей неделе

Компания «Урал-Сервис-Групп» начнет капитальный ремонт улицы Дарвина в Челябинске уже на следующей неделе. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Обсуждался он и с местными жителями.

Как напомнили в пресс-службе городской администрации, участок Дарвина от Блюхера до Троицкого тракта отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь будет обустроено четыре нормативные полосы для движения транспорта. С обеих сторон проезжей части появятся технологические и трехметровые тротуары для пешеходов.

Для удобства жителей с ограниченными возможностями здоровья проектом предусмотрены широкие пешеходные дорожки, тактильная плитка на остановках, пешеходных переходах и местах препятствий. Также для инвалидов обустроят парковочные места и островки безопасности в зонах пешеходных переходов.

«На всей протяженности улицы Дарвина планируется устройство новой ливневой канализации, переустройство уличного наружного освещения с прокладкой кабельной линии в земле. Будут установлены новые оцинкованные опоры со светодиодными светильниками», - рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

На предстоящей неделе в рамках работ по капитальному ремонту улица Дарвина планируется снос 32-х деревьев и 89 единиц поросли, попадающих в зону дорожных работ (со схемой сноса можно ознакомиться здесь).

После окончания капремонта на этом участке посадят 132 крупномерных саженца деревьев лиственных пород. Вдоль проезжей части и тротуаров обустроят газоны, на которых высадят кизильник и организуют цветники. В зонах тротуара у существующих деревьев приствольную зону оформят специальными решетками.