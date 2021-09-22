На дороги Челябинска вышел «Родительский патруль»

Инспекторы ГИБДД УМВД России по городу Челябинску совместно с «Родительским патрулем» МБОУ СОШ № 116 провели совместное патрулирование на пешеходных переходах вблизи школы.

Школа находится в новом микрорайоне, где активно развивается дорожная инфраструктура, оборудуются новые пешеходные переходы и подходы детей к школе.

Совместный патруль проконтролировал соблюдение школьниками правила перехода проезжей части и оказал содействие юным участникам движения на пути в школу. Детям напомнили правила безопасного перехода дороги, проконтролировали применение световозвращающих элементов. Каждый ребенок получил памятку по безопасности дорожного движения и световозвращающую наклейку.

Как отметили в полиции Челябинска, создание «Родительского патруля» стало действенным способом профилактики дорожно-транспортных происшествий вблизи школ. Родители помогают детям перейти дорогу, пресекают нарушений ПДД юными пешеходами, а также привлекают внимание водителей, повышая их дисциплину при проезде пешеходных переходов вблизи школ.

В рамках Недели безопасности дорожного движения совместные патрулирования проходят и в других школах города.

Напомним, за восемь месяцев 2021 года в Челябинске в результате дорожно-транспортных происшествий 97 детей получили травмы. В 15 случаях дети стали участниками дорожных аварий по своей неосторожности, в остальных случаях по вине водителей транспортных средств.