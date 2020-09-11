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«В Башкирии отстояли гору, а у нас очередь только за едой»

На экологическом митинге «Хватит нас травить!» в Челябинске выступили стендап-комик и «тётка со скалкой»

Фото: 
Ксения Старикова
Общество
Сегодня, 13:27
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Автор: 
Ксения Старикова

В Челябинске вчера, десятого сентября, прошёл экологический митинг «Хватит нас травить!». Участие в нем принял стендап-комик Виктор Скачков.

По мнению организаторов, людей пришло мало - всего около 250-ти человек. Более половины из них - это представители различных партий и общественных движений.

Появление стендап-комика на митинге - событие для России редкое. До этого таким могла похвастаться только Москва.

По мнению самого Виктора Скачкова, комики на митингах выступать не должны.

«Я сейчас делаю чью-то работу. Это не должен был быть я, это должен быть был какой-то лидер мнений, но некоторые из них сейчас под домашним арестом (Владимир Казанцевприм.). Именно поэтому мы здесь собрались. Публика мне не понравилась, это публика не для стендапа. А для митинга всё очень классно», - поделился своими ощущениями Виктор Скачков.

Помимо комика, на митинге присутствовали и блогеры. Так, 67-летняя Галина Михайловна, активистка «СТОП ГОКа», владелица и главная героиня YOUTUBE-канала «Тётка со скалкой», рассказала корреспонденту агентству «Урал-пресс-информ», почему начала заниматься общественной деятельностью.

«В 2016-м году столкнулась с проблемой, начала болеть. Врачи сказали: из-за выбросов. Из-за них я не могу дышать, задыхаюсь по ночам. Здесь, на митинге, я борюсь за свою жизнь», - подчеркнула Галина Михайловна.

На митинге поднимались серьезные экологические проблемы. Экоактивисты уверены: несмотря на то, что в 2018-м году президент РФ Владимир Путин потребовал решить экологические проблемы Челябинска, который входит в число городов с напряженной экологической ситуацией, позитивных изменений в этой сфере пока что не наблюдается.

«Мы решили напомнить властям о том, что граждане имеют право на чистый воздух. Сейчас власть никак не реагирует на наши призывы. На это мероприятие мы позвали нашего губернатора Алексея Текслера, но он не пришел», - отметил лидер движения «СТОП ГОК» Василий Московец.

Организаторы события спрашивали челябинцев со сцены: «Стало лучше дышать?»

Все хором отвечали: «Нет!»

Татьяна - мать ребёнка-аллергика - пришла не от какой-то партии, а потому что боится за будущее своей дочери.

«Я пришла на этот митинг, потому что моя дочка-аллергик, и у неё постоянно сопли, кашель и болят глаза из-за выбросов. Что-то надо с этим делать или просто сидеть дома и продолжать нюхать вонь?! Люди не верят в себя, люди боятся чего-то, у них нет сил, они не видят результата и им легче уже переехать отсюда», - уверена челябинка.

Ещё одним поводом для митинга послужила отправка юриста Владимира Казанцева под домашний арест по делу о мошенничестве. На митинге также выступала его жена Ирина, она плакала и благодарила всех, кто пришёл поддержать её мужа. На входе на митинг собирали подписи на апелляционное обращение в суд по делу Казанцева.

«На уровне региона мы подали заявление, которое поддержал председатель политической партии «Яблоко» Николай Игоревич Рыбаков. Мы подали заявления в правоохранительные органы, в суды о недопустимости преследования человека, который занимался политикой. Виден заказ, понятно, что это было сделано именно перед судебным процессом (по Томинскому ГОКу – прим.). Если бы там были бы реальные основания по возбуждению уголовного дела, его бы давно уже «макнули» в это. А так это, по нашему мнению, было сделано, чтобы вывести его из строя на время судебного разбирательства на тему Томинского ГОКа», – рассказал корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» председатель челябинского отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

Также на митинге агитировали за то, чтобы прийти на выборы, найти депутата, который реально что-то делает, и ему помогать.

С трибуны звучали и различные агитационные лозунги.

Организаторы призывали горожан сознательно выбирать кандидатов на предстоящих выборах, проявлять активную гражданскую позицию: «Чистые дороги – это политика, ухоженные тротуары – это политика!»; «Если мы недостаточно сами улучаем мир вокруг, все остается как есть!»; «От того, какого депутата вы выберете, зависит ваша жизнь на ближайшее время!».

Общественник, автор проекта «Депутат здорового Человека» Николай Ольховский отметил, что, на его взгляд, основная причина проблем заключается в том, что люди думают: «Пусть всем эти занимается власть, я это делать не буду».

«Пока мы прощаем все эти режимы «чёрного неба», НМУ, пока нас заставляют ходить по тёмным дворам и разбитым тротуарам, ничего не изменится. Только своими руками мы можем добиться каких-то изменений. Жители на словах хотят жить лучше, но на деле они не готовы вкладывать в это свои силы», - заявил Николай Ольховский.

Закончилось мероприятие песней группы «Кино» «Перемен». В ночном парке оставшиеся участники митинга подняли вверх фонарики и подпевали известной композиции.

Увы, но перемен пока что требует достаточно немного жителей Челябинска, однако все они верят, что смогут что-либо поменять.

 

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Автор: 
Ксения Старикова
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