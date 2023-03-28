28.03.2023
В Челябинске уменьшилось число детсадовцев, однако ряду микрорайонов садиков по-прежнему не хватает
28.03.2023
Пшеницын: Сегодня от финансистов требуется большая оперативность и гибкость
28.03.2023
В профилактических мероприятиях, проведённых накануне каникул, поучаствовали почти шесть тысяч школьников
28.03.2023
Наталья Котова назвала среднюю зарплату по Челябинску, заявив о ее росте
28.03.2023
В Магнитогорске сотрудники ППС задержали на месте преступления наркоторговца с героином
28.03.2023
Пьяный житель Нязепетровска задушил пенсионера на глазах его жены и пожилых соседок
На горнолыжном курорте «Солнечная долина» первого апреля состоится фестиваль «Отжиг-фест»
25.12.2018
Детский сад Федора Конюхова в Солнечной долине обещает незабываемый отдых и развитие
19.12.2018
В Челябинской области завершились два этапа Кубка России по сноуборду
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023
Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки
27.03.2023
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
27.03.2023
Челябинск расцветет и зацветет к первому июня
27.03.2023