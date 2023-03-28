На горнолыжном курорте «Солнечная долина» первого апреля состоится фестиваль «Отжиг-фест»

Традиционно,каждый апрель на ГЛЦ «Солнечная долина» проводится «Отжиг-фест» - яркий фестиваль спуска в купальниках и карнавальных костюмах.

Шоу состоится 1 апреля, начало в 12-00. В программе массовый спуск в купальниках и карнавальных костюмах, проезды через бассейн,снежный волейбол,гонки на снегоходах, холи-фест (фестиваль красок) и вечеринка .

Катание с 12-00 до 16-00 для участников фестиваля в костюмах и купальниках бесплатно.

Весь день для гостей фестиваля будет работать ди-джей, ведущий проведет конкурсы и разыграет призы и подарки. Экстремалы оценят сноу-парк, где состоится контест для всех желающих с призами и подарками.

Также мероприятие посетят игроки хоккейной команды «Трактор» - Никита Тертышный, Илья Проскуряков, Михаил Котляревский, Александр Брынцев, Сергей Телегин. Автограф-сессия с представителями команды состоится в 15-00.

Программа фестиваля:

· 11:00 - фановые покатухи на снегоходах

· 12:00 - торжественное открытие на центральной сцене

· 12:30 - массовый спуск в купальниках и костюмах

· 12:30 - старт площадки «Winter-serf» (бассейн)

· 12:40 - старт площадки «Адский котел»

· 12:40 - старт площадки «Снежный волейбол»

· 13:30 - BEER-fest

· 15:00 - «Дикий забег»

· 15:20 - награждение участников фестиваля

· 15:30 - холи-фест(фестиваль красок)

· 15:30 - open-air