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На М-5 в районе Миасса на три часа остановят движение транспорта

Общество
Сегодня, 11:07

В ночь с 22 на 23 июля 2020 года на участке федеральной трассы М-5 в районе Миасса (Челябинская область) на три часа полностью остановят движение транспорта.

Напомним, с 10 июня по 15 августа 2020 года на переходе через автомобильную дорогу М-5 «Урал» (возле Миасса) введено временное ограничение движения для транспортных средств в связи с проведением работ по капитальному ремонту газопровода. На этом участке организовано реверсивное движение и действует ограничение по скорости.

Как сообщает ФКУ УпрДор «Южный Урал», в ночь с 22 на 23 июля 2020 года, в период двух до пяти часов местного времени, движение транспорта по федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал» на участке 1772+286 километр (район Миасса) будет полностью остановлено. «Легковые автомобили будут направлены через Миасс, а тяжеловесному транспорту следует дождаться окончания работ и открытия движения», - уточнили в УпрДОР.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

 

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