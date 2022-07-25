25.07.2022
Из детского лагеря ушли два юных миассца
25.07.2022
ММК организовал летний отдых для детей с тяжёлыми заболеваниями
25.07.2022
Чебаркулец шантажировал девушку интимными фотографиями
25.07.2022
На М-5 введено ограничение для большегрузов
25.07.2022
Прокуратура передала в суд дело подельника Чернобровина
25.07.2022
В Челябинске нашли подрядчика для строительства детского сада в «Парковом-2»
На М-5 введено ограничение для большегрузов
10.06.2022
После праздничных выходных на М-5 в сторону Екатеринбурга ограничат движение транспорта
21.03.2022
Снегопады привели к пробкам на М-5 и к массовому ДТП в Златоусте
24.12.2021
ОНФ обвиняет подрядчика в плохом содержании трассы М-5, упрдор «Южный Урал» иного мнения
13.10.2021
На участке трассы М-5 в Челябинской ограничили движение до конца октября
Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
22.07.2022
Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах
22.07.2022
В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек
22.07.2022
И снова взятка? В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда»
21.07.2022
Курчатовцы в восторге от новой пешеходной зоны на Комсомольском проспекте
20.07.2022