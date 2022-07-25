На М-5 введено ограничение для большегрузов

Из-за высоких температур на трассе М-5 в Челябинской области введено ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов.

Как сообщили в МЧС по Челябинской области, от УпрДор «Южный Урал» получен распорядительный акт о введении временного ограничения движения с 13-00 до 20-00 25 июля для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на ФАД «М-5» на следующих участка трассы: от Миасса до Челябинска (с 1780 километра по 1871 километр), подъезд к г. Екатеринбург (с 11-го по 130 километр), А-310 от Челябинска до границы с Республикой Казахстан (с 16 –го по 146 километр) в связи с высокими температурами воздуха (32 градуса и выше).