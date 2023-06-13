На набережной реки Миасс ликвидируют крупные свалки

На этой неделе проведут большую уборку на набережной реки Миасс в Челябинске. Как сообщил на аппаратном в мэрии сегодня, 13 июня, замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, ликвидируют мусор общей площадью в шесть тысяч квадратных метров.

«На прошлой неделе убирали в Тракторозаводском и Ленинском районах. Работу по выявлению и ликвидации свалок продолжим во всех районах города. На постоянном контроле находится вывоз мусора, в том числе по обращениям жителей из социальных сетей. Их количество снизилось. Проводили уборку упавших деревьев и веток после сильного ветра. Управляющим компаниям дано поручение по удалению аварийных деревьев во дворах», – подчеркнул Александр Астахов.

Заслушав доклад, глава города Наталья Котова попросила провести рейды по выявлению открытых крышек люков во дворах и на дорогах.