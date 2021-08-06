На новой дороге на Наркома Малышева в Челябинске обеспечат безбарьерную среду

В Челябинске сегодня, 6 августа, очередное совещание по строительству дороги на улице Наркома Малышева прошло с участием экс-депутата Николая Ольховского. Общественник поделился мнением о том, как лучше обеспечить безбарьерную среду на новом объекте.

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Как сообщили в пресс-службе администрации города, Николай Ольховский задал вопросы по необходимости приподнятых пешеходных переходов, безбарьерных подходов, тактильной плитке.

В мэрии отмечают, что эти решения были предусмотрены проектом строительства и прошли Госэкспертизу.

В настоящий момент на объекте уже установлен бортовой камень, подготовлено щебеночное основание дорожного покрытия. Следующий этап работ заключается в укладке нижнего слоя покрытия. А уже на предстоящей неделе подрядчик приступит к монтажу наружного освещения, все коммуникации проведут под землей по принципу «чистого неба».

Напомним, двухполосную дорогу на улице Наркома Малышева, соединяющей Братьев Кашириных и Университетскую набережную, построят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Объект обещают сдать к 20 октября 2021 года. Стоимость проекта составляет 41,8 миллиона рублей.