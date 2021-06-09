Власти Челябинска пообещали двухполосную дорогу на Наркома Малышева к октябрю

Власти Челябинска пообещали двухполосную дорогу на улице Наркома Малышева, соединяющей Братьев Кашириных и Университетскую набережную, к октябрю этого года.

Сегодня, девятого июня, на строящемся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объекте в компании журналистов побывал председатель городского комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

В пресс-службе администрации Челябинска напомнили, что с просьбой построить данную дорогу жители обратились к мэру Наталье Котовой в марте 2020-го года. Глава города дала добро - было проведено проектирование, получено положительное заключение госэкспертизы и определён подрядчик, который приступил к строительно-монтажным работам в марте текущего года.

Стоимость проекта составляет 41,8 миллиона рублей. Уже к октябрю на улице Наркома Малышева построят двухполосную дорогу шириной шесть метров, обустроят с каждой стороны тротуары шириной три метра, установят наружное освещение, а также проведут озеленение (высадят 58 деревьев, уложат семь с половиной тысяч квадратных метров газона).

Кроме того, проектом предусмотрено строительство дороги с изгибами, что позволит успокоить трафик. Также будут обустроены два пешеходных перехода к садику со светофорами и парковки.

В настоящее время выполняются работы по устройству ливневой канализации, устройство корыта земляного полотна. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком производства, отставаний нет.